¡Ú¹Åç¡¦»²±¡ÊäÁª¡Û²Ï°æ°ÆÎ¤»á¤Î¼º¿¦¤Ç¼«Ì±¤ÏÇò´ú¤â¡Ä¡¡Î©·ûÌ±¼ç¤ÏàÀï¤¦ÊÛ¸î»ÎáÍÊÎ©¤Ë¶ìÀï¤«
¡¡µÄ°÷¼¿¦¤·¤¿²Ï°æ°ÆÎ¤»á¤ÎÅöÁªÌµ¸ú¤ËÈ¼¤¦»²µÄ±¡¹ÅçÁªµó¶è¤ÎºÆÁªµó¡Ê£´·î£²£µÆü¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç°ÆÎ¤»á¤ÎÁªµó¤Ë£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÎÁªµó»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÌîÅÞ¤Ï¡ÖÉ¼¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£Çã¼ý¤Î¸¶»ñ¤À¡×¤È°ÆÎ¤»á¤Î¼¿¦¸å¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê²ÝÄ¹Êäº´¤Î¿·¿Í¡¦À¾ÅÄ±ÑÈÏ»á¡Ê£³£¹¡Ë¤Ë¸øÇ§¾Ú¤ò¸òÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¹Åç¸©Ï¢¤Ï¸õÊä¼ÔÍÊÎ©°Ñ°÷²ñ¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ò·Ð¤Æà¸¢ÎÏ¤ÈÀï¤¦ÊÛ¸î»Îá¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¶¿¸¶¿®Ïº»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶¿¸¶»á¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤ò¹Åç¤Ç²á¤´¤·¡¢¸¡»ö¤È¤·¤Æ£´Ç¯´Ö¤ò¹ÅçÃÏ¸¡¤ËºßÀÒ¡£ÆÃÊÌ·º»öÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢²Ï°æÉ×ÉØ¤ÎÁªµó°ãÈ¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢»ö·ï¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊ¡»³Å¯Ïº´´»öÄ¹¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ïà¥é¥Ö¥³¡¼¥ëá¤òÁ÷¤ë¶¿¸¶»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±²Ãæ¤Î¶¿¸¶»á¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÀ¯ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÁªµó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¹ð¼¨¤Þ¤Ç£±¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¤Ç¶¿¸¶»á¤òÍÊÎ©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Ê¡»³»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿û¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï²Ï°æÉ×ÉØ¤ÎÇã¼ý»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖµÕÉ÷¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤é¤á¥à¡¼¥É¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¶¿¸¶»á¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç½Ð¤¿Êý¤¬ÅöÁª¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞµÄ°÷Èë½ñ¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºÆÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£