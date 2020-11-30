¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡ª¤Û¤Ã¤¯¤ê¤â¥«¥ê¥«¥ê¤â¼«Í³¼«ºß¤Ê¤ª¤«¤º5Áª
¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊÇã¤¤Êª¤¬Æñ¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¾ïÈ÷ÌîºÚ¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤ª¤«¤º5Áª¤ò¤´¾Ò²ð¡£ºÙ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È¡¢´Ý¤´¤È»È¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤Î°ã¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¢ö¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡×
¢£¤¸¤ã¤¬¥Á¥ê¥½¡¼¥¹
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â 2¸Ä¡¢¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¡ÊÄ¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê 5ÑÊ¬¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸2¡¢Æ¦ÈÄ¾ß[¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó]¡¢¿Ý¡¢ÊÒ·ªÊ´ ³Æ¾®¤µ¤¸1¡¢º½Åü Âç¤µ¤¸1/2¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ¾¯¡¹¡¢¿å Âç¤µ¤¸4¡Ë¡¢¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ·Ú¤¯¿å¤ò¤¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸3¤òÇ®¤·¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÆþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÌý¤ò¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¤¢¤±¡¢¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤Ä¡¢2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¹áºÚ¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ä¥¡¥¤¡Ë¤ò¡£
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï500W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£600W¤Ê¤é0.8ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.7ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬197Kcal¡¢±öÊ¬1.1g¡Ë
Æ¦ÈÄ¾ß¤ò¤¤«¤»¤¿¥Ô¥ê¿ÉÌ£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È¡£ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Þ¥è¾Æ¤
¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê²Ã¤¨¤¿¥«¥ì¡¼Ê´¤¬±£¤·Ì£¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¾Æ¤¥³¥í¥Ã¥±
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤È¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Çºî¤ì¤ë¼ê´Ö¤Ê¤·¥³¥í¥Ã¥±¡£¥Ñ¥óÊ´¤È¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ï¥à¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È
ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¾Æ¤¯¤È¤Ç¤ó¤×¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Ë¤µ¤é¤µ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¡ý¡£
¢£¥Ä¥Ê¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¥à¥Á¼Ñ
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ä¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¤¨¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¥Ä¥Ê¤È¥¥à¥Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬À÷¤ß¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÇ®¤Ë¼å¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ç¤ó¤×¤ó¤Ç¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î²ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¼×¸÷À¤Î¤¢¤ëÂÞ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Æü¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡á²ÏÌî¤¢¤¹¤ß