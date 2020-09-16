最強のヒーロー・サイタマがABEMAでワンパンチ！アニメ「ワンパンマン」第1期＆第2期、9月20日・27日に全話一挙配信
ABEMAは、ABEMAアニメ2チャンネルにおいて、テレビアニメ「ワンパンマン」シリーズの無料一挙配信を行うと発表した。
「ワンパンマン」は、原作・ONE、漫画・村田雄介の大人気コミックが原作のテレビアニメ作品。“どんな相手も一撃（ワンパン）で倒してしまう”主人公・サイタマと、怪人たちとの戦いが描かれている。個性豊かな登場人物はもちろん、サイタマ役の古川慎をはじめとする豪華な声優陣や、迫力のあるバトルシーンが人気を呼んでいる。
ABEMAアニメ2チャンネルでは、同作の無料一挙配信が決定。9月20日にテレビアニメ第1期（第1話〜第12話）、27日にテレビアニメ第2期（第13話〜第24話）を一挙配信する。配信時間は両日ともに朝7時、午後1時、午後7時（各回の配信内容は同じ一挙配信）。また、ABEMAビデオでも「ワンパンマン」シリーズの無料配信を行う。
■「みんなのアニメ2チャンネル」/テレビアニメ『ワンパンマン』無料一挙配信 概要
ワンパンマン第1期
「ワンパンマン」は、原作・ONE、漫画・村田雄介の大人気コミックが原作のテレビアニメ作品。“どんな相手も一撃（ワンパン）で倒してしまう”主人公・サイタマと、怪人たちとの戦いが描かれている。個性豊かな登場人物はもちろん、サイタマ役の古川慎をはじめとする豪華な声優陣や、迫力のあるバトルシーンが人気を呼んでいる。
ABEMAアニメ2チャンネルでは、同作の無料一挙配信が決定。9月20日にテレビアニメ第1期（第1話〜第12話）、27日にテレビアニメ第2期（第13話〜第24話）を一挙配信する。配信時間は両日ともに朝7時、午後1時、午後7時（各回の配信内容は同じ一挙配信）。また、ABEMAビデオでも「ワンパンマン」シリーズの無料配信を行う。
■「みんなのアニメ2チャンネル」/テレビアニメ『ワンパンマン』無料一挙配信 概要
ワンパンマン第1期
ワンパンマン 第2期
(C) ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
＜配信日時＆番組URL＞
▼テレビアニメ第1期（第1話〜第12話）
配信日時：2020年9月20日（日）朝7時〜/午後1時〜/夜7時〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AypTtNfrBe7G63
▼テレビアニメ第2期（第13話〜第24話）
配信日時：2020年9月27日（日）朝7時〜/午後1時〜/夜7時〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AypTuHiobjejif
▼「ABEMAビデオ」でも1週間無料視聴可能！
配信日時
『ワンパンマン』第1期：2020年9月20日（日）午前0時〜9月26日（土）夜11時59分
『ワンパンマン』第2期：2020年9月27日（日）午前0時〜10月3日（土）夜11時59分
配信チャンネル：ABEMAビデオ
ビデオURL
『ワンパンマン』第1期：https://abema.tv/video/title/420-14
『ワンパンマン』第2期：https://abema.tv/video/title/420-15
※ビデオのURLは、配信開始と同時に有効になる。
＜配信日時＆番組URL＞
▼テレビアニメ第1期（第1話〜第12話）
配信日時：2020年9月20日（日）朝7時〜/午後1時〜/夜7時〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AypTtNfrBe7G63
▼テレビアニメ第2期（第13話〜第24話）
配信日時：2020年9月27日（日）朝7時〜/午後1時〜/夜7時〜
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AypTuHiobjejif
▼「ABEMAビデオ」でも1週間無料視聴可能！
配信日時
『ワンパンマン』第1期：2020年9月20日（日）午前0時〜9月26日（土）夜11時59分
『ワンパンマン』第2期：2020年9月27日（日）午前0時〜10月3日（土）夜11時59分
配信チャンネル：ABEMAビデオ
ビデオURL
『ワンパンマン』第1期：https://abema.tv/video/title/420-14
『ワンパンマン』第2期：https://abema.tv/video/title/420-15
※ビデオのURLは、配信開始と同時に有効になる。