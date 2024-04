¡Ú2024¡ÛPS4¥ª¥¹¥¹¥á118Áª¡ª2024Ç¯4·îÈ¯ÇäºÇ¿·ºî¤«¤éÌ¾ºî¤Þ¤Ç¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª

アキバ総研編集部イチオシのPS4(R)向けゲームタイトルをピックアップして紹介する連載企画。2024年3月に発売の最新タイトルから、過去に発売された名作まで、厳選に厳選を重ねてお届け!

2024年4月発売

UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも

©Go Nagai/Dynamic Planning ©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION UFO ROBOT GRENDIZER - THE FEAST OF THE WOLVES. Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris. Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.

対応機種:PS5/PS4発売日:2024/4/18ジャンル:アクションアドベンチャー価格:6,380円(税込)メーカー:3goo

70年代を代表するテレビアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を題材にしたアクションアドベンチャー。プレイヤーはグレンダイザーに乗り込み、つぎつぎと襲い来る侵略者たちを数々の強力な技でなぎ倒していく。本作は3人称視点のアクションだけでなく、戦闘円盤スペイザーとドッキングしてくり広げるシューティングパートも楽しめる。デューク・フリードをはじめとする原作のキャラクターたちには日本語音声がつくほか、ファンにはおなじみのロケーションに加えて、アニメ版の楽曲をもとにしたアレンジ版も収録しているのは見逃せない。

同級生リメイクCSver

©EXNOA/iMel

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/4/18ジャンル:恋愛シミュレーション価格:通常版5,940円(税込)豪華版9,240円(税込)メーカー:DG REMAKE

恋愛アドベンチャーゲームの名作「同級生」をベースにしたリメイク版。夏休みの前半を丸々アルバイトに費やした主人公は、稼いだ資金をもとに女の子をナンパしようと行動に移す。そこで彼はさまざまな人物と出会うことに。

リメイクにあたって、原画を担当したすめらぎ琥珀先生が立ち絵やイベントCGを新たに描き下ろしたほか、マップ画面やユーザーインターフェイスなどはグラフィックのフルHD化にともない改修。ボイスもすべて新規で録り下ろしている。さらに、どのヒロインがどこにいるかの確認、ストーリー進行のためのフラグのチェックが可能になる「イージーモード」を搭載。イベントへのジャンプ機能も備わり、遊びやすさに配慮がされているのも特徴だ。

Library Of Ruina (ライブラリー・オブ・ルイナ)

©Project Moon / ARC SYSTEM WORKS

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/4/25ジャンル:シミュレーション価格:4,950円(税込)メーカー:アークシステムワークス

「図書館バトルシミュレーション」と銘打たれたシミュレーションゲーム。「図書館」に突如現れたローランは、そこで館長アンジェラの探し物を手伝うことに。アンジェラが求めているのは「たった1つの完璧な本」。その本を得るためには、図書館にゲストを招待し、「接待」をしなくてはならなかった。

「たった1つの完璧な本」を巡るストーリーが展開するいっぽうで、本作では図書館を訪れるゲストと、接待という名のバトルを行う。相手の弱点を見極めたうえで、自分の行動の軸となる「バトルページ」を設定。バトルページのカスタマイズ次第で、さまざまな戦い方ができるのも本作の魅力だ。

2024年3月発売

ユニコーンオーバーロード

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

対応機種:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S発売日:2024/3/8ジャンル:シミュレーションRPG価格:8,778円(税込)メーカー:アトラス

『十三機兵防衛圏』や『ドラゴンズクラウン』などで知られるアトラス×ヴァニラウェアのタッグによる完全新作シミュレーションRPG。主人公は新生ゼノイラ帝国による支配から世界に平和を取り戻すため、解放軍を率いることになった亡国コルニアの王子アレイン。本作では総勢60名以上のキャラクターを仲間にすることが可能。種族や兵種の異なる仲間たちを自由に編成し、部隊をつくり、帝国軍との戦いに挑む。オープンワールドを自由に駆け巡り、どこに行くか、どのステージを攻略するかなど、進め方はプレイヤー次第。



ウイニングポスト10 2024

©コーエーテクモゲームス All rights reserved. ©産経新聞社

対応機種:PS5/PS4/Switch/Windows発売日:2024/3/28ジャンル:シミュレーション価格:・PS4/Switch:9,680円(税込)・PS5/Windows:10,780円(税込)メーカー:コーエーテクモゲームス

競馬をテーマにした人気シリーズ「ウイニングポスト」の最新作。プレイヤーは馬主兼生産者である「オーナーブリーダー」となり、競馬世界に生きる馬や人々とのドラマを体験していく。半世紀に渡る日本競馬の歴史を体験できる「競馬ヒストリア」が本作から新たに登場。各時代の主役となる名馬たちに関するイベントを体験できるのはもちろん、サンケイスポーツの協力を得て当時の新聞記事まで採用し、各時代の空気感を徹底的に再現している。

ケムコRPGセレクション Vol.6

© 2018-2019 KEMCO/EXE-CREATE

© 2013-2020 KEMCO/EXE-CREATE

© 2011-2020 EXE-CREATE published by KEMCO

© 2017-2020 KEMCO/EXE-CREATE

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/3/21 ※PS4版は発売中ジャンル:RPG価格:4,378円(税込)メーカー:ケムコ

ケムコが過去に手がけたRPGをピックアップしてまとめたセレクションシリーズの最新版。第6弾となる今作には「アスディバインカムラ」、「アルファディア ジェネシス」、「ロストドラゴン」、「ドラゴンラピス」の4つが収録されている。

「アスディバインカムラ」は、改変された世界を4人の仲間と旅する和風ファンタジー。「アルファディア ジェネシス」では「エナジ」と呼ばれるエネルギーを巡る人々の思惑が交錯するなか、歴史の狭間で揺れ動く若者たちの物語が描かれる。「ロストドラゴン」では、記憶喪失の少年が、父を喪った王女とともに邪竜と立ち向かう。「ドラゴンラピス」はレトロなグラフィックとサウンドが魅力な、2匹の竜を巡るストーリーが特徴だ。



2024年2月発売

GRANBLUE FANTASY: Relink

© Cygames, Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/PC(Steam)発売日:2024/2/1ジャンル:アクションRPG価格:8,778円(税込)メーカー:サイゲームス

スマートフォン向けRPGとして高い人気を誇る「グランブルーファンタジー」の空の世界を舞台とする、新作アクションRPG。「ゼーガ・グランデ」という未知の空域にて、主人公たちの新たな物語が描かれる。原作の美麗なグラフィックを3DCGで再現しているほか、キャラクターたちがさまざまなアビリティを使ったり、強大な「星晶獣」が登場したりするバトルが、3Dになったことでより派手になっている点も特徴だ。

なお、PS5とPS4の両版に限り、体験版が現在配信されている。興味があれば、製品版を購入する前にそちらを遊んでみるのもいいだろう。



ペルソナ3 リロード

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/PC(Windows、Steam)発売日:2024/2/2ジャンル:RPG価格:9,680円(税込)メーカー:アトラス

2006年発売の「ペルソナ3」をベースにした、約18年越しのリメイク作品。ある理由から、港区にある人工島ポートアイランドの月光館学院高等部に編入することになった主人公は、そこで起こった事件を機に「ペルソナ」の力に目覚める。ペルソナの力を持つ者たちが集まる「特別課外活動部」の一員として、主人公は午前0時に存在する「影時間」や、そこに住む怪物「シャドウ」の謎に迫っていく。

敵の弱点を突くともう一度行動できる「1MORE」や、学生として1年を過ごすという「ペルソナ」シリーズのシステムは健在。本作ではそれらに加えて、リメイクにあたって4K画質や60FPSに対応。キャラクターの2Dイラストや3Dモデル、背景のデザインから各種項目まで、あらゆる部分が刷新されているのも特徴だ。

BAR ステラアビス

©2024 Nippon Ichi Software, Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2024/2/29ジャンル:シミュレーションRPG価格:7,920円(税込)メーカー:日本一ソフトウェア

異世界の探索とバーでのひとときを往復するシミュレーションRPG。ある時、隠れ家バーの「ステラアビス」にたどり着いた主人公のサマヨイは、そこのマスターに勧められて注文したカクテルに酔いつぶれてしまう。目を覚ました主人公は「ヨイの世界」と呼ばれる異世界に飛ばされており、そこで顔と腕を奪われる。失ったものを取り戻すため、サマヨイは異世界とバーを行き来することに。

本作は、異世界で探索や戦闘を行うシミュレーションRPGのパートと、バーにやってきた客と飲み交わして会話をするアドベンチャーのパートの2つに分かれている。それぞれのパートを進めることで、ストーリーの全容が徐々に明らかになっていく。

レジェンド オブ レガシー HDリマスター

© FURYU Corporation.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2024/2/1ジャンル:RPG価格:6,908円(税込)※ダウンロード版は6,820円(税込)メーカー:フリュー

2015年にニンテンドー3DS向けに発売された「レジェンド オブ レガシー」のHDリマスター版。幻の大陸と言われる「アヴァロン」に挑む7人の冒険者たちが描かれる。コマンド選択式のバトルやファンタジー系の世界観など、往年のRPGの要素をふんだんに取り入れているのが特徴だ。

リマスターにあたり、本作ではグラフィックがHD化。さらに初心者向けのガイドブックを始めとする細かな機能を多数追加しており、オリジナル版よりもさらに遊びやすくなっている。

2024年1月発売

龍が如く8

©SEGA

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)発売日:2024/1/26ジャンル:RPG価格:9,680円(税込)メーカー:セガ

さまざまな男たちの生き様を描いてきた「龍が如く」シリーズの最新作。「龍が如く6 命の詩。」までのナンバリングタイトルの主人公である桐生一馬と、「龍が如く7 光と闇の行方」で初登場の春日一番の2人が主人公を務め、ハワイを舞台にした新しい物語が描かれる。バトルは前作から引き続きコマンド選択式のRPGを採用。今回からはターンが回ってきたキャラクターが一定の範囲を自由に動けるようになり、周囲の物を拾って攻撃したり、近くにいる仲間との連携技も可能に。前作以上の戦略性が加わった「新ライブコマンドRPGバトル」となり、より楽しいバトルに仕上がっている。

発売直前「龍が如く8」先行レビュー!

天下統一SSB

©Systemsoft beta, Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/PC(Windows)発売日:2024/1/25ジャンル:シミュレーション価格:7,678円(税込)メーカー:システムソフト・ベータ

日本の戦国時代を題材にしたシミュレーションゲーム。織田家や徳川家といった名だたる大名家の名かからひとつを選び、1552年からの70年間で領土を広げ、最終的に日本統一を目指す。1年間は春夏秋冬の各ターンで分かれており、季節ごとに配下へ指示を出す。内政で国内を発展させるのか、軍事力で他国を併合するか、あるいはほかの大名と同盟を結ぶのか。情勢に応じた適切な決断が勝利への秘訣。シミュレーション要素だけでなく、リアルタイムで進行する合戦や、籠城する敵軍への攻城戦など、大迫力の戦闘要素も見どころだ。

プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2024/1/18ジャンル:アクションアドベンチャー価格:6,600円(税込)メーカー:ユービーアイソフト

ペルシャ世界を舞台にしたアクションアドベンチャー。プレイヤーは主人公のサルゴンを操作し、カーフ山に存在するさまざまなエリアを冒険していく。両手剣などを使ったアクションで敵との激しい戦いが展開するほか、頭を使ったパズルも用意されており、探索のボリュームもたっぷり。バトルや探索を堪能しながら、ペルシャ神話をベースにした本作の神秘的なストーリーを楽しめる。

Touhou Luna Nights

©上海アリス幻樂団 © 2019-2020 team ladybug / Why So Serious? Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2024/1/25ジャンル:アクション価格:1,840円(税込)メーカー:PLAYISM

「東方Project」の二次創作として開発された2Dアクションゲーム。キャラクターの十六夜咲夜を操作し、プレイヤーはレミリアによって創り出された幻想郷そっくりの世界「ルルナイツ」を探索していく。時間と止めたりナイフを投げたりと、十六夜咲夜ならではのアクションが取り入れられているのも特徴だ。なお、今回発売されるのは、PS5/PS4/Nintendo Switch向けパッケージ版とPS5/PS4向けダウンロード版となる。

アガサ・クリスティ オリエント急行殺人事件

©2023 Microids SA and Agatha Christie Limited. All rights reserved. Published by Microids SA. Developed by Microids Studio Lyon. All rights reserved. Murder On The Orient Express ©1934 Agatha Christie Limited. All rights reserved. MURDER ON THE ORIENT EXPRESS, AGATHA CHRISTIE, POIROT, the Agatha Christie Signature and the AC Monogram Logo are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and elsewhere. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2024/1/25ジャンル:アドベンチャー価格:5,280円(税込)メーカー: 3goo

世界的に有名な推理小説「オリエント急行殺人事件」を題材にしたアドベンチャーゲーム。オリエント急行で起こった殺人事件を解決するため、探偵のエルキュール・ポアロは現場の証拠や関係者の証言を集め、真犯人を突き止めていく。ゲーム内で再現されている世界観も特徴で、1934年に出版された原作の世界をベースにしているものの、本作ではスマートフォンやイヤホンといった現代のアイテムも多数登場。かつての名作が現代向けにアレンジされている。

2023年12月発売タイトル

怒首領蜂大往生 臨廻転生

©2002 CAVE Interactive CO., LTD. ©2023 M2 Co., Ltd.

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/12/7ジャンル:シューティング価格:7,480円(税込)メーカー:ケイブ

2002年に発売された「怒首領蜂大往生」をベースにしたパワーアップ版。「弾幕シューティング」というジャンルを打ち立てた「怒首領蜂」シリーズの続編であり、画面を埋め尽くす弾幕や、ショットとレーザーを使い分ける戦略性、敵を連続で倒すとカウントされていくコンボなど、さまざまな要素が詰め込まれている。

本作では、ゲームセンターで稼働していた「怒首領蜂大往生」(通称「白」版)に加えて、バランス調整が施された「怒首領蜂大往生ブラックレーベル」(通称「黒」版)も収録。2つの「怒首領蜂大往生」をひとつの作品で楽しむことができる。

Gimmick! Special Edition

©1992 SUNSOFT Developed and Published by 2023 CITY CONNECTION CO., LTD.

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/12/7ジャンル:アクション価格:3,980円(税込)メーカー:SUPERDELUXE GAMES

1992年にサンソフトより発売された名作アクションゲーム「Gimmick!」のリマスター版。プレイヤーは「ゆめたろー」を操作し、星を呼び出す力を使って冒険へとくり出し、さまざまなステージを攻略していく。

リマスターにあたり、本作ではいつでもセーブとロードは可能な「クイックセーブ&クイックロード」をはじめ、巻き戻し機能やオンラインランキング、ギャラリーなど、多彩な要素を追加。より遊びやすくなっただけでなく、タイムアタックが可能な「スピードランモード」も搭載しており、ゲーマーも満足できる仕様になっている。

ヤマノススメ Next Summit 〜あの山に、もう一度〜

©しろ/アース・スター エンターテイメント/『ヤマノススメNext Summit』製作委員会 ©ENTERGRAM

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/12/7ジャンル:アドベンチャー価格:8,778円(税込)※ダウンロード版は8,360円(税込)メーカー:エンターグラム

アニメやマンガでも好評を博している、しろ原作の「ヤマノススメ」を題材にしたアドベンチャーゲーム。主人公のあおいを成長させて、プレイヤーはいくつもの山の登頂を目指す。本作はキャラクターたちの会話がメインのストーリーパート、あおいの登山服やザックを決める準備パート、選んだ山を登る登山パートの3つに分かれている。

登山パートはスゴロクになっており、ルーレットを回して出た目の数だけ進める。移動するごとに体力と水分が減っていくため、休憩マスを利用したり、携帯品を使って適宜回復したりするのが重要となる。本作はオリジナルの描き下ろしストーリーになっており、山登りを交えて展開する物語にも注目だ。

2023年11月発売タイトル

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/PC(Steam)発売日:2023/11/2 ※Steam版は2023/11/3ジャンル:RPG価格:6,578円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

1998年に発売されたRPG「スターオーシャン セカンドストーリー」のリメイク作品。銀河連邦の青年将校、クロード・C・ケニーは、謎のドームにあった装置に触れた瞬間、どこか遠くの世界へ飛ばされてしまう。そこで少女のレナ・ランフォードを救ったことで、物語は大きく動き出す。

リメイクに合わせて、本作はさまざまな要素が現代向けにパワーアップ。フィールドや街、ダンジョンといったマップを刷新したほか、全イベントはオリジナル版の声優によるフルボイス収録に。さらに「スターオーシャン」シリーズで多くのイラストを手がけた梶本ユキヒロさんがキャラクターイラストを新たに描き下ろし。さらにBGMは、オリジナル版を担当した桜庭統さんの手によってすべてリメイクされている。

龍が如く7外伝 名を消した男

© SEGA

対応プラットフォーム:Xbox Game Pass / Xbox Series X|S/PS5/PS4/PC(Windows,Steam)発売日:2023/11/9ジャンル:アクションアドベンチャー価格:5,940円(税込)メーカー:セガ

さまざまな男たちの生き様を描いてきたアクションアドベンチャー「龍が如く」シリーズの最新作。前作でみずからの死を偽装した伝説の元極道・桐生一馬は、大道寺一派に身を寄せ「浄龍」のコードネームでエージェントとなっている。本作の物語は、2024年1月26日発売予定の「龍が如く8」にもつながる。

主人公である桐生には、「応龍」と「エージェント」という2つのバトルスタイルが存在。応龍はケンカ殺法の最終形で、エージェントでは体術と多彩な「ガジェット」を駆使したトリッキーな戦闘が可能になる。状況に合わせてこれらを使いこなすのが、敵を蹴散らすためのコツだ。

Call of Duty: Modern Warfare III

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他全ての商標と製品名はその所有者に帰属します。

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/battle.net)発売日:2023/11/10ジャンル:FPS価格:9,800円(税込)メーカー:Activision Publishing, Inc.

FPSの世界的タイトルである「Call of Duty」シリーズの最新作。プライス大尉率いるタスクフォース141と、超国家主義派で宿敵のマカロフによる戦いが描かれるキャンペーンモードを始め、チームデスマッチやドミネーションといった多彩なルールで対人戦が楽しめるマルチプレイ、さらにシリーズ初となるオープンワールドで描かれるゾンビモードを収録。シリーズ最大規模のボリュームになっている。

本作では、前作「Call of Duty: Modern Warfare II」に実装されていたすべての各種コンテンツを引き継ぐことが可能。お気に入りや使い込んだ武器などを引き継げるため、前作のプレイヤーにとっては非常にうれしい仕様となっている。

ペルソナ5 タクティカ

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows/PC(Steam)発売日:2023/11/17ジャンル:シミュレーションRPG価格:7,920円(税込)メーカー:アトラス

「オタカラ」を盗み出すことでターゲットを改心させる「心の怪盗団」の活躍を描いた「ペルソナ5」のスピンオフ。怪盗団のたまり場でもある喫茶店ルブランでくつろいでいた面々は、あるとき不可思議な世界に迷い込んでしまう。そこで主人公のジョーカーや仲間たちは、「革命家エル」を名乗る謎の少女と出会うのだった……。

オリジナルのターン制バトルから一転、本作は仲間との連携をより重視したシミュレーションRPGへと変化。戦略が勝敗のカギを握るものの、相手の弱点を突くともう一度行動できる「1MORE」や、敵全員を一斉に攻撃する「総攻撃」など、「ペルソナ5」のシステムも引き継がれている。

Stray

©2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4発売日:2023/11/22ジャンル:アドベンチャー価格:3,520円(税込)メーカー:Annapurna Interactive

2022年に発売された「Stray」のパッケージ版。衰退したとあるサイバーシティを舞台に、プレイヤーは猫となってネオン街や裏路地を歩き回り、ある出来事の真相を追いかけていく。道中では、街の住人たちとコミュニケーションが取れるだけでなく。「B-12」という空飛ぶ小型ドローンとともに街を探検することに。互いに協力して進むステージも存在する。

2023年10月発売タイトル

ソニック スーパースターズ

©2022 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ発売日:2023/10/17ジャンル:アクション価格:6,589円(税込)メーカー:セガ

「音速のハリネズミ」ことソニック・ザ・ヘッジホッグが登場するハイスピードアクション「ソニック」シリーズの最新作。3Dで表現された新しい横スクロールアクションで、プレイヤーはソニックを始め、テイルスやエミー、ナックルズといったおなじみのキャラクターたちを操作し、さまざまなステージを高速で駆け抜けていく。

本作では「カオスエメラルド」を手に入れるごとに新たな能力が解放される。分身して敵を倒したり、滝を登ったり空中をダッシュしたりと、そのバリエーションは豊富。カオスエメラルド次第でステージの攻略方法も広がっていくのが特徴だ。

ダウンタウン熱血物語SP

© ARC SYSTEM WORKS

対応プラットフォーム:PS4/Switch/PC(Steam)発売日:2023/10/12ジャンル:アクション価格:3,740円(税込)メーカー:アークシステムワークス

2016年にニンテンドー3DSで発売された「ダウンタウン熱血物語SP」の移植版。メインモードの「熱血物語」では、彼女の「まみ」を助けるために戦う「りき」、かつての仲間に会うために立ち上がった「くにお」のふたりを操作し、悪の源である冷峰学園に挑む。3日間の過ごし方によってエンディングが変化する仕様で、どのような結末になるかはプレイヤー次第だ。

ほかにも、おまけゲームとして2D対戦格闘風のミニゲーム「Fighting of Double Dragon 2023」を収録。特定のキャラクターを使ったミニゲームが楽しめる。オンラインプレイにも対応しており、離れた友だちとも一緒に遊べる。

アサシンクリード ミラージュ

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games/Ubisoft Store)発売日:2023/10/5ジャンル:アクション価格:6,600円(税込)メーカー:ユービーアイソフト

暗殺者の「アサシン」となってさまざまな敵と戦いをくり広げる「アサシンクリード」シリーズの最新作。本作はシリーズの15周年を記念して開発されており、原点回帰を強く意識している。建物を飛び移りながら移動するパルクール、気付かれずに忍び込むステルスなど、「アサシンクリード」の基礎が最新の技術で体験できるのも特徴だ。主人公を務めるのは、若き小賊のバシム。本作はストーリーにも力が入っており、9世紀のバグダッドを舞台に、彼がマスターアサシンになるまでの物語が描かれる。

SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project ©Bandai Namco Entertainment Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)発売日:2023/10/5(PC版は2023/10/6)ジャンル:アクションRPG価格:8,470円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

アニメ「ソードアート・オンライン」に含まれるエピソードの中でも、「War of Underworld編」を題材にしたアクションRPG。本作の舞台になるのは、多くの人工知能が暮らす仮想世界《アンダーワールド》。あるとき、AIの進化を促すための《最終負荷実験》――――、《アンダーワールド》全土を巻き込む大戦が今、始まろうとしている。悲劇の運命に抗うため、キリトたちが戦うというストーリーが描かれる。

本作では二刀流や大鎌、短剣など10種以上の武器が登場。間合いや攻撃方法も異なるさまざまな武器を使ったバトルが楽しめる。ほかにも、同じ武器種であればほかの武器スキンも自由に変更可能だ。性能を変えずに自由に見た目をカスタマイズして、本作の世界を冒険することができる。

2023年9月発売タイトル

スーパーボンバーマン R 2

©Konami Digital Entertainment

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)発売日:2023/9/14ジャンル:アクション価格:5,995円(税込)メーカー:コナミ

みんなで遊べるパーティー系のバトルゲーム「スーパーボンバーマンR」シリーズの最新作。前作をベースにしつつ、ひとりでも楽しめる「ストーリーモード」がパワーアップしているほか、複数人で対戦する「バトルモード」には新たに「キャッスルモード」を収録。キャッスルモードでは、宝箱を守るキャッスルサイドと、宝箱を手に入れるアタックサイドに分かれたバトルが楽しめる。キャッスルモード向けのステージは自分で作成することも可能で、オリジナルのステージをオンラインで共有できる。

本作はオフラインバトルにも対応。本作が1本あれば、家族や友だちといっしょに「ボンバーマン」が楽しめるのもうれしい。

Lies of P

© NEOWIZ All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Xbox GamePass)発売日:2023/9/19ジャンル:アクションRPG価格:8,360円(税込)メーカー:NEOWIZ

世界的に有名な童話「ピノッキオの冒険」を題材にしたアクションRPG。プレイヤーは主人公のピノキオを操作し、ゼペット爺さんを探すための冒険に旅立つ。舞台となる街・クラットにはさまざまな人形が徘徊しており、プレイヤーは多彩な武器やアビリティを使って対抗していく。

重厚なアクションだけでなく、マルチエンディングを取り入れたストーリーも特徴だ。ピノッキオの冒険になぞらえた「嘘」がカギになっており、クラットで出会う人々との会話では、真実を話すか、はぐらかすかを選ぶシーンも。プレイヤーの選択によって、ストーリーの結末は大きく変化する。

Fate/Samurai Remnant

©TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレックス

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/PC(Steam)発売日:2023/9/28 ※PC(Steam)版2023/9/29ジャンル:アクションRPG価格:9,680円(税込)メーカー:コーエーテクモゲームス

古今東西の神話や史実などに出てくる英霊が、「サーヴァント」として召喚されて争う「Fate」シリーズの最新作。江戸時代の日本を舞台に、「盈月(えいげつ)の儀」と呼ばれる儀式によって、7騎のサーヴァントと彼らを使役する7人のマスターによる戦いが描かれる。本作はアクションゲームであり、敵との戦闘ではマスターとサーヴァントを操作してド派手なバトルが楽しめる。

インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

© 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)発売日:2023/9/28 ※PC(Steam)版2023/9/29ジャンル:アクションRPG価格:通常版7,480円/デジタルデラックス版9,680円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材にしたアクションRPG。本作では、「ストーリーモード」と「記憶の神殿」という2つのモードを搭載している。

ストーリーモードでは、アニメ版「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の物語を追体験し、勇者に憧れる少年・ダイが復活した魔王ハドラーを倒すための冒険が楽しめる。記憶の神殿は本作のオリジナル要素。挑戦するたびに構造が変化するというシステムになっており、状況に応じた選択や作戦などが攻略のカギとなる。

ほかにも、ゲームを進めると「絆の記憶」を入手でき、その際は原作コミックスの1シーンを再現した演出が垣間見える。原作ファン必見の計らいが仕込まれている点も魅力だ。

イースX -ノーディクス-

© 2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2023/9/28ジャンル:アクションRPG価格:8,580円(税込)※ダウンロード版は8,250円(税込)メーカー:日本ファルコム

冒険家のアドル・クリスティンがさまざまな冒険をくり広げる「イース」シリーズの最新作。大小の島々が存在する北の海、オベリア湾を舞台に、アドルは海洋民族のノーマンや、人々を襲う不死の亡者であるグリーガーとの遭遇を通して、新たな冒険に出る。

本作は主人公のアドルと、海賊姫と呼ばれる少女・カージャを操作する「クロスアクション」を実装。どちらかひとりだけを動かすスピード重視の「ソロモード」と、2人の強力なコンボ技で大ダメージを狙える「コンビモード」があり、戦闘中はいつでも切り替え可能だ。

ほかにも、サンドラス号に乗ってオベリア湾を自由に航行したり、「マナ」という力を使った専用のアクションでフィールドを探索したりと、多彩な要素が詰め込まれている。

きみのまち サンドロック

My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.

対応プラットフォーム:PS5/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)発売日:2023/9/26ジャンル:シミュレーション価格:5,940円(税込)※Steam版の早期アクセス版は2,980円(税込)メーカー:Pathea Games

災害によって崩壊した世界が舞台のシミュレーションRPG。プレイヤーは新米ビルダーとなり、資源を使って機械を作ったり、住民からの依頼をこなしたりして、砂漠の町・サンドロックを発展させていく。さまざまな要素が用意されているものの、特定の目標はなく、どのように遊ぶかはプレイヤー次第だ。

育成や建築といったシミュレーション要素だけでなく、敵とのバトルにはアクションも盛り込まれている。片手剣などを使った近接戦闘や、銃によるシューティングも可能で、多彩な戦法による派手な戦闘も楽しめる。

2023年8月発売

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)発売日:2023/8/25ジャンル:アクション価格:8,690円(税込)メーカー:フロム・ソフトウェア

自分でカスタマイズしたメカを使って敵と戦う、「アーマード・コア」シリーズの最新作。ルビコンと呼ばれる惑星を舞台に、プレイヤーは「コーラル」という物質を巡った戦いに身を投じる。軽量や重量、二脚や四脚といった機体のタイプや、銃やブレードをはじめとする多彩な武器などを組み合わせて、自分なりの機体を作り出せるのが魅力。本作は格闘戦にも力を入れており、ブレードを使った攻撃のバリエーションが増えている点も見逃せない。

D.C. P.S.〜ダ・カーポ掘船廛薀好好函璽蝓

©CIRCUS/ENTERGRAM

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/8/24ジャンル:アドベンチャー価格:8,228円(税込)メーカー:エンターグラム

「D.C.掘船澄Εーポ掘繊廚法D.C.R 〜ダ・カーポ轡◆璽襦繊廚猟媛値彖任鵬辰─ さらに新要素として「舞台・ダ・カーポ掘君と旅する時の魔法」を、新規立ち絵やCGをふんだんに盛り込んだ 豪華ADVゲームとして収録。「初音島編」と「風見鶏編」という2つのストーリーが特徴だ。

初音島編では、かつて1年中咲いていたが今は春にしか咲かなくなった桜が、ある冬に一斉に咲き始めた謎と、1951年から届いたメールの謎を暴こうと活動する新聞部が描かれる。風見鶏編では、イギリスにある王立ロンドン魔法学校に留学した芳乃清隆と葛木姫乃が、霧に包まれたロンドンと地下に広がる学園都市で新たな生活を送る中で物語が展開する。 さらに、「ダ・カーポ掘君と旅する時の魔法」をベースに、新しい立ち絵やCGを盛り込んだアドベンチャーゲームも収録。ひとつの作品で大ボリュームの物語が楽しめる。

「D.C.掘船澄Εーポ掘繊廚2つの魅力を、ぜひ隅々まで楽しんでほしい。

※「桜風のアルティメットバトル」は未収録

Tower of Fantasy(幻塔)

© Hotta Studio, a Perfect World company. All Rights Reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/PC/iOS/Android発売日:2023/8/8ジャンル:RPG価格:1,430円(税込)メーカー:Perfect World Games

広大な世界を冒険できるオープンワールドRPGのPlayStation版。さまざまな風景が魅力の惑星アイダを舞台に、プレイヤーはストーリーを進めたり、ほかのプレイヤーと協力してマルチプレイを楽しんだりと、自由に遊ぶことができる。ほかにも、ダンジョンでの謎解きや、集めた素材を使った料理などがある。

PlayStation版では4K画質に対応。美麗なグラフィックで、本作の広大な世界を冒険することができる。さらに、PS5版はハプティックフィードバック機能にも対応しており、ダメージを受けたとき、敵に攻撃を当てたときなど、状況に応じて変化する振動をコントローラー越しに感じられるのも特徴だ。

超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution

©2023 IDEA FACTORY / COMPILE HEART

PSストアで最安値を見るPS4版PSストアで最安値を見るPS5版対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2023/8/10ジャンル:RPG価格:8,580円(税込)ビクトリィー スペシャルエディション12,100円(税込)新入社員ウェルカムボックス18,480円(税込)、ダウンロード版8,580円(税込)デジタルデラックス版12,100円(税込)Nintendo Switch版のみ 超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution & Sisters vs Sisters ダブルパック12,870円(税込)メーカー:コンパイルハート

「シェア」を巡ってゲームメーカーたちが争っているゲイムギョウ界を舞台にした、「ネプテューヌ」シリーズの最新作。主人公のネプテューヌはあるゲームメーカーの社長となり、ライバル企業と競いながら自社を大企業へ発展させていき、ゲイムギョウ界の統一を目指す。市場競争を勝ち抜くための経営要素があり、シミュレーションのようなプレイも楽しめるのもポイントだ。

敵を一掃できる力を秘めた「女神化」や「エグゼドライヴ」など、本作にはダイナミックなバトルを楽しめるシステムが導入されている。さらにキャラクター同士の連携を意識した、4人のパーティーによるコンビネーションを重視した戦いも楽しめる。

2023年7月発売

マリーのアトリエ Remake 〜ザールブルグの錬金術士〜

©1997-2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Steam発売日:2023/7/13ジャンル:RPG価格:6,380円(税込)メーカー:コーエーテクモゲームス

錬金術を題材にした人気RPG「アトリエ」シリーズの原点である「マリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士〜」のフルリメイク版。王立魔術学校の落ちこぼれであるマリーは、先生から5年後に迫る卒業試験のために錬金術のアトリエを与えられる。5年以内に「先生が納得するアイテム」を完成させるため、マリーは錬金術の腕前を上げたり、調合の材料を集めたり、冒険者を雇って冒険に出たりと、さまざまなことをこなしていく。

リメイク版ではグラフィックを刷新。キャラクターやステージの3Dモデルも実装されたほか、立ち絵には2Dのアニメーションも採用するなど、現行機向けのアップデートが行われている。さらに、5年という期限を気にせず楽しめる「無期限」モードに加えて、チュートリアルや各種システムの説明も拡充させるなど、遊びやすさがカバーされている点もうれしい。

エグゾプライマル

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/ Xbox Series X|S/Xbox One/Windows/PC発売日:2023/7/14ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション価格:ダウンロード版7,990円(税込)メーカー:カプコン

※プレイするにはネットワーク環境およびCAPCOM IDが必要。

オンライン専用のチーム対戦型アクションゲーム。舞台となるのは、時空のゆがみ「ボルテックス」から恐竜が現れる「恐竜災害」が世界中で起こるようになった世界。プレイヤーは新世代AIリヴァイアサンが無限にくり返すウォーゲームに巻き込まれながら、ウォーゲームそのものや恐竜災害の謎に迫っていく。

本作はマッシヴアクションを掲げており、押し寄せる恐竜の大群を蹴散らすという、爽快感あふれる戦闘が楽しめる。5人で構成されるチーム同士での戦いが基本だが、どのようなミッションになるかはAIのリヴァイサン次第。プレイヤーのゲーム進行状況によって毎回違った体験が味わえる。リヴァイアサンが提示したすべてのミッションを先にクリアすると勝利となるが、ファイナルミッションで両チームが協力して強敵に挑むという展開になることも稀にあるようだ。

リデンプションリーパーズ

©BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:デジタル版 2023/2/23 パッケージ版2023/7/13ジャンル:シミュレーション価格:6,028円(税込)メーカー:Binary Haze Interactive

中世西洋風の世界を舞台にしたシミュレーションゲームのパッケージ版。プレイヤーは「灰鷹旅団」と呼ばれる組織を操作し、突如現れた異形の軍勢「モース」から世界を守るための戦いに身を投じる。メンバーは全部で5人おり、それぞれが独自の強みや特徴を持つ。操る武器はもちろん、得意とする間合いや状況も違う。彼らが活躍できるような作戦を立てることが勝利のカギだ。さらに、キャラクターたちはさまざまな過去を持っており、ストーリーを進めるなかで彼らの内情を知ることもできる。

Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/7/13ジャンル:アクション価格:価格:通常版4,180円(税込)限定版9,980円(税込)メーカー:インティ・クリエイツ

8bit風の2D横スクロールアクション「Bloodstained: Curse of the Moon」シリーズの2作をひとつにまとめたタイトル。本作では、悪魔によって月の呪いを受けた男、斬月を主人公にした物語が展開する。その道中ではさまざまな仲間が加わり、彼らと交代することも可能。斬月たちの固有アクションなどを利用した、さまざまなプレイスタイルが楽しめる。

本作には「ベテラン」と「カジュアル」というふたつのモードが搭載されているのも特徴だ。ベテランでは昔ながらのシビアな難易度が売りで、カジュアルでは残機無制限などのサポートが得られる。ゲーマーはもちろん、初心者も楽しめる。

DeepOne

©Nameless/ENTERGRAM

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/7/27ジャンル:新本格バトルビジュアルノベル価格:8,778円(税込)メーカー:エンターグラム

2018年にPC向けに発売されたビジュアルノベルゲームの移植版。「魔導書」を巡った旧家の争いに巻き込まれた、斎野尚哉と斎野九花による兄妹の戦いが描かれる。企画・設定段階からひとりの担当者が一任で制作、日本音楽スタジオ協会所属の大型スタジオを借りてのBGM収録など、本作は徹底した作り込みが特徴。

流行り神1・2・3パック

(C)2023 Nippon Ichi Software, Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2023/7/27ジャンル:アドベンチャー価格:6,578円(税込)※各タイトル単体では、それぞれ2,178円(税込)※DL版のみメーカー:日本一ソフトウェア

都市伝説をテーマにしたアドベンチャーゲーム「流行り神」シリーズの3作をひとつにまとめたタイトル。第1作である「流行り神 警視庁怪異事件ファイル」を始め、「流行り神2 警視庁怪異事件ファイル」、「流行り神3 警視庁怪異事件ファイル」を収録している。

現行機向けとしてグラフィックを高画質化しているほか、過去に追加された「人見ルート」、オーディオドラマ、ミニゲーム「旧校舎のメリーさん」といった各種要素も標準で実装。これ1本で「流行り神」シリーズが堪能できる。

2023年6月発売

五等分の花嫁 ごとぱずストーリー

©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会 ©G Holdings Co., Ltd. ©enish,inc. ©MAGES.

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/6/29ジャンル:アドベンチャー価格:6,980円(税込)メーカー:MAGES.

人気アニメ「五等分の花嫁」を題材にしたアドベンチャーゲーム。現在配信中のパズルゲームアプリ「五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。」のコンシューマゲーム化で、パズル要素を省略し、ストーリー部分のみが楽しめるようになっている。2020年11月から1年間に開催された「イベントストーリー」、「五つ子ストーリー」、「コクハクストーリー」をアドベンチャーゲームのように読み進めることができる。

ストリートファイター6

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)発売日:2023/6/2ジャンル:対戦格闘価格:7,990円(税込)メーカー:カプコン

35年の歴史を持つ対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズの最新作。最新のゲームエンジンによって画質や演出が大幅に進化しているだけでなく、「ワールドツアー」、「ファイティンググラウンド」、「バトルハブ」という3つのゲームモードが実装されている点も特徴だ。

ワールドツアーはシングルプレイ専用のストーリーモードで、「ストリートファイター6」の世界に触れながら、対戦格闘に必要な基礎やテクニックなどを学べる。ファイティンググラウンドは、過去の「ストリートファイター」を踏襲した新しい対戦モード。専用のゲージを使った「ドライブシステム」を搭載しており、相手の攻撃を受け止めながら反撃する「ドライブインパクト」を始め、さまざまなドライブ技を使った対戦が楽しめる。バトルハブは全世界のプレイヤーとコミュニケーションが楽しめるモードで、ネット対戦はもちろん、カプコンの名作アーケードゲームを遊ぶことも可能だ。

ディアブロIV

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Battle.net)発売日:2023/6/6ジャンル:アクションRPG価格:9,800円(税込)メーカー:BLIZZARD ENTERTAINMENT INC

世界的な知名度を誇るアクションRPG「ディアブロ」シリーズの最新作。サンクチュアリと呼ばれる荒廃した世界を舞台に、見渡すかぎり広がるオープンワールドの世界を自由に冒険することができる。サンクチュアリにある各ゾーンでは、包囲された町を始め内容が分岐するクエスト、無数の悪魔が潜むダンジョンなどが多数存在。どれをどのように遊ぶかはプレイヤー次第。一方、戦士の「バーバリアン」や魔法使いの「ソーサレス」など、特徴の異なる5つのクラスを選べるほか、膨大な数の武器や防具、ルーンを組み合わせたカスタマイズも魅力だ。

「ディアブロIV」レビュー

ソニックオリジンズ・プラス

©SEGA/©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC ORIGINS are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam,Epic Games)発売日:2023/6/23ジャンル:アクション価格:4,389円(税込)メーカー:セガ

2022年に発売された「ソニックオリジンズ」をベースに、さまざまな要素を追加したパワーアップ版。プレイアブルキャラクターとして新たにエミーが加わったほか、「ソニックCD」でナックルズが操作可能に。ほかにも、ゲームギア版の「ソニック」全12タイトルを収録。「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」や「ソニック&テイルス」といった名作たちが、メガドライブ版とは異なるステージや楽曲で楽しめる。

2023年5月発売

AWAY

(C)Breaking Walls 2021-2023 ™ AWAY: The Survival Series Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

対応プラットフォーム:PS5/PS4発売日:2023/5/25ジャンル:アクションアドベンチャー価格:2,178円(税込)メーカー:ハピネット

ストーリーを重視したアクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは小さなフクロモモンガとなり、さらわれてしまった家族を救うために広大な自然を冒険する。本作ではサバイバル要素が盛り込まれており、家族を探すかたわらで食料を探して空腹をしのいだり、滑空して外敵から逃げたりと、フクロモモンガになりきった体験ができるのも特徴。ストーリーモードのほかにも探索モードがあり、ワールドマップを自由に動き回ることも可能だ。

レゴ 2K ドライブ

©2023 2K Games. Published by 2K Games. 2K, Visual Concepts and related logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. ©2023 The LEGO Group. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

ゲームを購入するPSストア対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2023/5/18ジャンル:アドベンチャーゲーム価格:・PS5/Xbox Series X|S版:8,800円(税込)・PS4/Xbox One/PC版:7,700円(税込)・Switch版:6,600円(税込)メーカー:2K

ブロックを使ってさまざまな物を組み立てられるおもちゃ「レゴ」で構成された世界を舞台にしたアドベンチャーゲーム。本作の舞台となるブロックランディアはオープンワールドとなっており、プレイヤーは広大な世界を好きなマシンで走り回り、レゴのレースにおけるレジェンドを目指すことに。オープンワールドならではの自由な探索のほかにストーリーモードも実装されており、新人レーサーからチャンピオンへと上り詰め、悪名高き「シャドウZ」に挑むという物語も楽しめる。

戦場のフーガ2

© CyberConnect2 Co., Ltd.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/box One/Steam/ Epic Games/ Windows発売日:2023/5/11ジャンル:シミュレーションRPG価格:4,180円(税込)メーカー:サイバーコネクトツー

「戦争×復讐×ケモノ」をテーマにしたシミュレーションRPG。2021年に発売された「戦場のフーガ」の続編であり、前作で世界を救った子どもたちが、再び戦車に乗り込んで戦いに身を投じていく姿が描かれる。本作のバトルでは、巨大な戦車に登場した子どもたちが各砲座を使って敵を攻撃。キャラクターたちのスキルを把握し、それぞれが力を発揮できるよう適切に配置していくことが重要になる。ほかにも、攻撃や回復など多彩な種類がある「リーダースキル」を始め、バトルを盛り上げる要素がたっぷり詰め込まれている。

Kizuna AI - Touch the Beat!

©Kizuna AI / Developed and Published by Gemdrops, Inc.

ゲームを購入するNintendo Switch版ゲームを購入するPS版ゲームを購入するSteam版対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Steam発売日:2023/5/25ジャンル:リズム価格:通常版5,720円(税込)限定版12,100円(税込)※ダウンロード版4,400円(税込)メーカー:ジェムドロップ

世界的なバーチャルYouTuber、キズナアイといっしょに遊べるリズムゲーム。本作は先行して発売されていた他機種版をベースに、VR機器がなくても遊べる「non-VRモード」を搭載しており、コントローラー操作で、VRとはまた違った感覚で楽しむことができる。PS5/PS4版はそれぞれPSVR2/PSVRに対応。キズナアイの歌と踊りを間近で見られる「Viewモード」も搭載。Switch版は、タッチ操作でもプレイでき、また「Viewモード」はジャイロ機能にも対応。Switchを手に様々な角度からキズナアイを見ることができ、お気に入りのアングルでスクリーンショットを撮影することも可能だ。

2023年4月発売

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

対応プラットフォーム:PS4/Switch/Steam発売日:2023/4/14ジャンル:データアクションRPG価格:6,589円(税込)※パッケージ版はPS4、Switchのみで販売メーカー:カプコン

ゲームボーイアドバンスで発売された名作シリーズ「ロックマンエグゼ」の6タイトル、10作品をセットにした決定版。インターネットが急速に発達した時代を舞台に、ネットバトラーの光 熱斗(ひかり ねっと)とネットナビのロックマンがさまざまな事件に立ち向かっていく。自陣・敵陣に設けられた3×3のマスで戦うバトルシステムや、複数の「バトルチップ」を組み合わせる戦略性の高さといった原作の魅力はそのままに、本作では待望のオンライン通信への対応や高画質化フィルター、ギャラリーモードといった機能が追加されている。

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 楽天市場で見る Amazon.co.jpで見る

Cuphead

© 2023 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ および StudioMDHR™ はStudioMDHR Entertainment Inc. の世界各国における商標または登録商標です

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/4/20ジャンル:アクション価格:4,980円(税込)メーカー:StudioMDHR

ボスとの戦いをメインにした、横スクロールアクションゲーム。プレイヤーはカップヘッドやマグマンを操作し、不思議な世界を冒険しながら隠された秘密を解き明かしていく。本作は1930年代のカートゥーンから着想を得ており、当時の技術を再現して作られたグラフィックや演出が特徴だ。なお、本作はすでに発売されている同作のパッケージ版となる。パッケージ版には、追加コンテンツの「The Delicious Last Course」が収録される他、DELUXE 1st RUN(初回生産限定版)にはオリジナルサウンドトラックを始め、さまざまな特典が付いてくる。

A列車で行こうExp.+ DX

© 2023 ARTDINK. All Rights Reserved.

対応プラットフォーム:PS4発売日:2023/4/27ジャンル:シミュレーション価格:9,680円(税込)メーカー:アートディンク

2019年に発売されたシミュレーションゲーム「A列車で行こうExp.+」に、さまざまな要素を追加したタイトル。「A列車で行こうExp.+」の車両や新要素がすべて収録されているだけでなく、同作の元となった「A列車で行こうExp.」の全コンテンツを網羅。今回新たに追加された33両を含めると、本作の車両の収録数は300を超えており、「Exp.」のすべてを収めた決定版と言える。

「A列車で行こうExp.+ DX」は、30年以上の歴史を持つ「A列車で行こう」シリーズの最新作。プレイヤーは鉄道会社の経営者となり、線路を敷いて鉄道を走らせたり、鉄道を中心に都市を発展させたりと、電車の運行だけにとどまらない、本格的なシミュレーションが楽しめる。

Atomic Heart

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2023/4/13ジャンル:アクションRPG価格:9,680円(税込)メーカー:Mundfish

1950年代の架空のソビエト連邦を舞台にしたアクションRPG。ミュータントやロボットたちが暴走し、人間たちに反抗し始めた謎を突き止めるため、プレイヤーはソ連内部の施設に潜入することになる。本作の戦闘はアクションとなっており、試作型の装備「コンバットグローブ」を用いた派手なスキルのほか、ナイフや銃といった現代的な武器を使った攻撃も可能。スキルの使い分けや武器のアップグレードなどを通して、さまざまな種類の敵に対応していくのが重要となる。

2023年3月発売

Wo Long: Fallen Dynasty

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2023/3/3ジャンル:ダーク三國アクションRPG価格:8,580円(税込)メーカー:コーエーテクモゲームス

死にゲーとして人気の「仁王」シリーズの開発チームが手掛ける、「三国志」をテーマにしたダーク三國死にゲー。三国志の世界にダークファンタジーを織り交ぜたオリジナルのストーリーが展開するほか、中国武術を駆使した攻防一体のアクションが楽しめる。本作の新たなトレーラーが2022年12月15日に公開され、戦場を縦横無尽に駆け回るアクションや、巨大な妖魔が登場するシーンなどが確認できた。

「Wo Long: Fallen Dynasty」レビュー

バイオハザード RE:4

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox SeriesX|S/Steam発売日:2023/3/24ジャンル:サバイバルホラー価格:ダウンロード 通常版 7,990円(税込)パッケージ 通常版 8,789円(税込)メーカー:カプコン

2005年に発売された「バイオハザード4」のリメイク作品。消息を絶ったアメリカ大統領令嬢=アシュリー・グラハムを救出すべく、ヨーロッパの閑村に向かったレオンに狂気に満ちた村人たちが襲いかかる。本作は原作の“核”を大切にしつつも現代的に再構築。恐ろしいシーンはより恐ろしく、爽快なシークエンスがより爽快に描かれ、登場人物たちのドラマでは深く心情が描かれるといったように原作の“意図”がさらに掘り下げられている。「ビハインドビュー」での戦闘も健在。“狙って撃つ”、強力な“体術”に加えて、パリィを始めとしたナイフアクションやステルス要素が追加され、より幅広い攻略が楽しめる。

「バイオハザード RE:4」クリアレビュー!

ライザのアトリエ3 〜終わりの錬金術士と秘密の鍵〜

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/PC発売日:2023/3/23 (PC版: 2023/03/24)ジャンル:RPG価格:8,580円(税込)メーカー:コーエーテクモゲームス

錬金術士・ライザを主人公した「秘密」シリーズの最新作。前作『ライザのアトリエ2』から1年後の世界を舞台に、ライザたちはクーケン島の近くに突如現れた謎の群島「カーク群島」がクーケン島に悪影響を及ぼすことを知り、調査に乗り出す。本作のフィールドは、シームレスにつながった複数のマップで構成されており、各地方内はロードを挟まずに自由に移動できる。そのほかにも、前作からの続投や本作からの新登場を含め、全11人のキャラクターがパーティメンバーに登場。さらに探索や調合、バトルで頼りになる「鍵」という新システムも加わり、ライザたちの冒険のフィナーレにふさわしいパワーアップを遂げている。

※掲載している画面写真はPlayStationⓇ4で開発中のものです

零 〜月蝕の仮面〜

©2008-2023 Nintendo / コーエーテクモゲームス ©2008-2023 コーエーテクモゲームス

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)発売日:2023/3/9ジャンル:ホラーアドベンチャー価格:6,380円(税込)メーカー:コーエーテクモゲームス

2008年に任天堂株式会社より発売された和風ホラーアドベンチャー「零 〜月蝕の仮面〜」のリマスター版。「朧月島(ろうげつとう)」で神楽の最中に神隠しに遭い記憶を失った5人の少女たち。その10年後に2人が相次いで亡くなった。死の謎を解き明かすために海咲と円香は朧月島に向かい、流歌も失われた記憶を求めて島へ渡る。本作は、「射影機(しゃえいき)」を使ったアクションが特徴。主人公たちに襲いかかる霊たちをカメラの射影機に捉えて撮影すると、その場で封じ込めることが可能だ。ほかにも、現地の遺物を調べて過去の事件を調べたり、主人公たちの失われた記憶をひも解くといった探索要素もある。

「フォトモード」に加えて新たなコスチュームも登場。フォトモードでは、キャラクターや霊にポーズをつけて自由に画面を撮影できる。コスチュームは、制服やラバースーツなど、さまざまな種類が用意されている。

2023年2月発売

ホグワーツ レガシー

HOGWARTS LEGACY software © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2023/2/10※PS4とXbox One版は4/4、Switch版は7/25に発売ジャンル:オープンワールド・アクションRPG価格:PS5 / Xbox Series X|S 通常版:9,878円PS5 デラックス・エディション(パッケージ版):10,978円デラックス・エディション(デジタル版):10,978円PS4 / Xbox One 通常版:8,778円PS4 デラックス・エディション(パッケージ版):9,878円Switch版:未定メーカー:WB Games

世界的なベストセラー小説である「ハリー・ポッター」シリーズを題材にしたアクションRPG。1800年代のホグワーツを舞台に、プレイヤーはホグワーツ魔法魔術学校の生徒となって魔法使いを目指すかたわら、魔法界の未来を左右する古代の秘密を解いていく。本作はオープンワールドを採用しており、ホグワーツをはじめとする原作の世界を自由に歩き回ることができる。呪文の習得や魔法薬の調合といったシステム面にも注目だ。

「ホグワーツ レガシー」レビュー

龍が如く 維新! 極

©SEGA

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam発売日:2023/2/22ジャンル:アクションアドベンチャー価格:7,689円(税込)※デジタルデラックスエディションは8,789円(税込)メーカー:セガ

2014年に発売された『龍が如く 維新!』をベースに、さまざまな要素を盛り込んだフルリメイク版。舞台は幕末の日本。恩師の仇をとるべく新選組に入隊した坂本龍馬は、斎藤一と名前を変えて、死と隣り合わせの潜入を決意する。

本作は『龍が如く』シリーズらしいド派手なアクションが特徴。一撃必殺の太刀が強みの「一刀」、リボルバー式短銃を使った遠距離攻撃に特化した「短銃」、刀と銃を使い舞うように戦う「乱舞」、素手のみで戦うスピードに特化した「格闘」という4つのバトルスタイルを、プレイヤーはリアルタイムに切り替えながら戦うことができる。そのほか、舞台となる京には多くのプレイスポットがひしめいており、日本舞踊、うどん屋手伝いや新曲も登場する歌声酒場を始め、そのバリエーションも豊富だ。

「極」ならではの要素も多く、おなじみのシリーズキャラクターが登場する新規サブストーリーや、幕末を生きる人々の心情を垣間見られる「手記集め」、好きなポーズや演出を決めてスクリーンショットを撮れる「フォト機能」などが追加された。

オクトパストラベラーII

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Steam発売日:2023/2/24ジャンル:RPG価格:7,800円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

全世界300万本を売り上げた「オクトパストラベラー」の続編。生まれた場所や旅の目的、特技も異なる8人の主人公が用意されており、プレイヤーは好きなキャラクターを選んで物語を進めることができる。前作でも好評だったシステムは健在で、ジョブとアビリティを組み合わせた自由度の高いキャラクター育成や、「ブーストポイント」を使った自己強化、相手のシールドポイントを削ってブレイク状態にし、一気に畳みかける爽快感の高いバトルなどが楽しめる。

LOOPERS

©2023 VISUAL ARTS/Key/PROTOTYPE

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:PS4版2023/2/16 Switch版2022/6/2ジャンル:ビジュアルノベル価格:3,520円(税込)※ダウンロード版は2,970円(税込)メーカー:プロトタイプ

「ひぐらしのなく頃に」の竜騎士07氏がシナリオを手がけるビジュアルノベル。8月1日を無限にくり返す「ループする世界」にとらわれてしまった少年少女たちの脱出劇が描かれる。物語は選択肢がない1本道で、分岐がない分、シーンの展開やキャラクターたちのかけ合いをスムーズに読み進められるのも特徴だ。

本作は拡張機能も充実しているのもポイント。会話の前後を確認できるバックログを始め、最大120個のセーブデータ作成数やクイックセーブとクイックロード、フルHD画質など、快適に物語を楽しめるような配慮がなされている。ちなみに、本作はSwitch版が2022年6月2日 に発売されているので、そちらのバージョンで遊ぶのもありだ。

雷電III×MIKADO MANIAX

cMOSS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. LICENSED BY SEIBU KAIHATSU INC. featuring Game Center Mikado.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/発売日:2023/2/23ジャンル:シューティング価格:4,180円(税込)※限定版は7,920円(税込)メーカー:モス

アーケード向けシューティングゲームとして有名な「雷電」と、ゲームセンターのミカドのよるコラボレーションによって生まれたタイトル。「雷電」シリーズでも特に人気の高い「雷電III」をベースに、新しいリミックスBGMや機能が追加されている。BGMのリミックスに当たって、佐藤豪バンド、HEAVY METAL RAIDENといった名だたるアーティストたちが参加しているのも特徴だ。

新機能として、壁紙のカスタマイズを始め、縦画面モードやオンラインランキング、リプレイモードも実装。現代向けとして、遊びやすさが大幅にパワーアップした。

2023年1月発売

ONE PIECE ODYSSEY

©Bandai Namco Entertainment Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC発売日:2023/1/12 ※PCは1/13発売ジャンル:RPG価格:8,778円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

『ONE PIECE』連載25周年記念作品。舞台になるのは、古代の文献に残る謎の島「ワフルド」。航海の途中で大嵐に遭遇し、この島に漂流した麦わらの一味は脱出を目指して新たな冒険に出る。本作ではRPGではおなじみのコマンドバトルを採用しているほか、ルフィたちの必殺技を再現したスキルなど、さまざまな要素が盛り込まれている。さらに、原作者の尾田栄一郎先生がキャラクターや動物のデザインの一部手がけているのも特徴だ。

クレヨンしんちゃん「オラと博士の夏休み」〜おわらない七日間の旅〜

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK©Neos Corporation

対応プラットフォーム:PS4/Switch/Steam発売日:2023/1/26(Switch、Steam版は発売中)ジャンル:アドベンチャー価格:5,940円(税込)※特別限定版は8,580円(税込)メーカー:ネオス

2021年7月にSwitchで発売された「クレヨンしんちゃん「オラと博士の夏休み」〜おわらない七日間の旅〜」のPS4版。熊本の「アッソー」に住んでいるみさえの旧友の家に1週間お世話になることとなった、野原一家の夏休みが描かれる。本作は「ぼくのなつやすみ」シリーズで知られる綾部和さんが手がけており、豊かな自然に囲まれた田舎町を舞台に、虫捕りや魚釣りといった夏休みの醍醐味を満喫できる。PS4版の内容は、基本的にSwitch版と変わらない。

本作は通常版とは別に、「特別限定版」も発売予定。ゲーム主題歌やBGM等全20曲を収めたサウンドトラックCD、アートワーク集や綾部和さんへのインタビューを収録したビジュアルブックなどが付属する。

百英雄伝 Rising(パッケージ版)

©2022 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch発売日:2023/1/26ジャンル:アクションRPG価格:4,400円(税込)メーカー:505 Games

2022年5月に発売された「百英雄伝 Rising」のパッケージ版。遺跡の宝の収集を生業とする一族の出である少女・CJは、新たな財宝を求めてニューネヴァーという町を訪れる。本作は2023年発売の「百英雄伝」につながる前日譚が描かれるだけでなく、獣人の傭兵・ガルー、ニューネヴァーの若き町長代行・イーシャ、そしてCJの3人を自由に切り替えて戦うバトルシステムや、クエストを通した町の人々との交流を楽しむことができる。

ハルキス

© GIGA/ENTERGRAM

対応プラットフォーム:PS4/Switch発売日:2023/1/26ジャンル:アドベンチャー価格:8,228円(税込)メーカー:エンターグラム

2015年にPCで発売された恋愛アドベンチャーゲームの全年齢版。親元を離れ、いとこ姉妹の家で学生生活を送っていた主人公は、留守にしがちな従姉の代わりに従妹とともに留守番をしつつ、心の底では早く自立したいと願っていた。ある日、人助けのためにクラスメイトと「付き合っている」と嘘をついたことで、主人公の偽りの恋人生活が始まる。現在、本作の体験版が配信中なので、まずはこちらに触れてみてはいかがだろう。