¡Ú2024¡ÛPS4¥ª¥¹¥¹¥á118Áª¡ª2024Ç¯4·îÈ¯ÇäºÇ¿·ºî¤«¤éÌ¾ºî¤Þ¤Ç¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª

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© Cygames, Inc.
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©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
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©2024 Nippon Ichi Software, Inc.
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© FURYU Corporation.
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©Systemsoft beta, Inc.
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Touhou Luna Nights
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©2023 Microids SA and Agatha Christie Limited. All rights reserved. Published by Microids SA. Developed by Microids Studio Lyon. All rights reserved. Murder On The Orient Express ©1934 Agatha Christie Limited. All rights reserved. MURDER ON THE ORIENT EXPRESS, AGATHA CHRISTIE, POIROT, the Agatha Christie Signature and the AC Monogram Logo are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and elsewhere. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
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©2002 CAVE Interactive CO., LTD. ©2023 M2 Co., Ltd.
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Gimmick! Special Edition
©1992 SUNSOFT Developed and Published by 2023 CITY CONNECTION CO., LTD.
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© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.
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Call of Duty: Modern Warfare III
© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION¡¢CALL OF DUTY¡¢CALL OF DUTY WARZONE¤ª¤è¤ÓMODERN WARFARE¤ÏActivision Publishing, Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾Á´¤Æ¤Î¾¦É¸¤ÈÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¤½¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
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©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
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©2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.
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©2022 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.
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© ARC SYSTEM WORKS
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© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin¡Çs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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©2020 Àî¸¶ ãª/KADOKAWA/SAO-P Project ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles
©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.
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©Nameless/ENTERGRAM
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(C)2023 Nippon Ichi Software, Inc.
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©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
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©2023 Blizzard Entertainment, Inc.
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©SEGA/©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC ORIGINS are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.
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©2023 2K Games. Published by 2K Games. 2K, Visual Concepts and related logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. ©2023 The LEGO Group. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
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© CyberConnect2 Co., Ltd.
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Kizuna AI - Touch the Beat!
©Kizuna AI / Developed and Published by Gemdrops, Inc.
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Atomic Heart
© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd.
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2023Ç¯3·îÈ¯Çä
Wo Long: Fallen Dynasty
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2023Ç¯2·îÈ¯Çä
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2023Ç¯1·îÈ¯Çä
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