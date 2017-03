データで殺人ができてしまう時代。

先日、米国メリーランド州の男が「致死的凶器での加重暴行罪」で告発されました。その凶器とは、ライフルでもサバイバルナイフでもクリスタルの灰皿でもない、Twitterで送られたアニメーションGIFでした。29歳のJohn Rivelloは去年12月、Newsweekの記者Kurt Eichenwald氏に光が激しく点滅するアニメーションGIFを送りつけ、てんかんの発作を起こさせたのです。

Motherboardによれば、被害者のEichenwald氏にはてんかんの持病があり、それを公にしていました。そして加害者のRivelloもそのことを知っていて、意図的に発作を起こさせようとしたことがわかっています。RivelloがEichenwald氏に送ったGIFには、「お前のポストは発作に値する」というテキストが入っていましたし、Rivelloはツイート後、別のTwitterユーザーに「これであいつは発作を起こすだろう」「死ぬかどうか見てみよう」などのメッセージを送っていたそうです。さらに当局によれば、RivelloのiCloudアカウントには、Photoshopで画像加工されたEichenwald氏のWikipediaページが入っており、そこにはGIFが送られた12月16日が彼の「死亡日」になっていたそうです。

でもEichenwald氏が発作を起こしたとき、幸い奥さんが近くにいて発作に気づき、救急車を呼んだので一命を取り留めることができました。また奥さんは冷静にも問題のGIFを、以下の写真に撮って記録していました。



RivelloはTwitter上では@jew_goldsteinというアカウント名を使い、身元がわからないようにかなりの工作をしていました。検察によれば、Rivelloは契約者情報が残らないTracfoneのプリペイドSIMカードを使っていて、Twitterアカウントはダミーのメールアドレスを使って開かれていました。でも当局がTracfoneのパートナーであるAT&Tに、RivelloのTwitterアカウントとリンクされた電話番号を持っていったところ、RivelloのiPhoneのモデル番号が判明しました。当局は次にその情報をAppleに持っていき、そこでRivelloの身元が発覚したようです。

検察によれば、RivelloのiCloudアカウントには免許証と一緒に撮ったセルフィー(トップ画像左)も入っていました。周到なんだか天然なんだかよくわかりません。さらにiCloudには、Eichenwald氏に送ったGIF画像や、同氏の妻から送られたTwitterのリプライ(以下)のスクリーンショットも入っていたそうです。

@jew_goldstein This is his wife, you caused a seizure. I have your information and have called the police to report the assault.