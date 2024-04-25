アメリカ・アリゾナ州の大陪審が、2020年の大統領選でバイデン大統領の勝利を覆そうとしたとしてトランプ前大統領の元側近ら18人を起訴しました。2020年の大統領選でアリゾナ州当局は1万票余りの僅差（きんさ）で、バイデン大統領の勝利を認定していました。しかし、元主席補佐官などトランプ前大統領の当時の側近ら18人が敗戦したにもかかわらず州の正当な選挙人として証明書に署名したとして、州の大陪審は24日、詐欺罪な