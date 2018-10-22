女子駅伝でトラブル続出
『女子駅伝でトラブル続出』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月8日
2018年10月28日
2018年10月24日
2018年10月23日
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和田正人、駅伝四つん這いめぐる議論に指摘 「ただの無責任」
駅伝で四つん這いになった選手をめぐる是非を議論する世間の声について指摘
日刊スポーツ
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「走れなくなった所からつなげば」古市憲寿氏が駅伝ルールを批判
古市憲寿氏は23日の番組で、駅伝のルールは古いとして新ルールを提案した
J-CASTニュース
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「これをいい話と言うのは…」武井壮が女子駅伝騒動の違和感に指摘
四つんばいでたすきをつなぐ姿に感動したといった声に違和感があると指摘
キャリコネニュース
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四つん這いでたすき渡し 坂上忍が私見「もはや駅伝ではない」
23日の「バイキング」で坂上忍は、「衝撃的な映像」だったと本音を吐露
スポニチアネックス
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女子駅伝で四つんばい 主催者が緊急事態時の連携の改善を決定
しかし大会側との意思疎通ができず、選手は四つんばいでたすきをつないだ
読売新聞オンライン
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女子駅伝で選手が四つんばいでたすき 尾木直樹氏「美談ではない」
「これはもはや駅伝リレーではない」と尾木直樹氏が22日にブログ上で指摘
東スポWEB
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賛否両論の女子駅伝に高須克弥氏「僕はドクターストップしない」
高須克弥院長は22日、専門家ならば辞退させるべきか判断はつくとツイート
デイリースポーツ