田中聖の大麻所持報道
2017年5月25日、元KAT-TUNの田中聖が大麻所持の疑いで逮捕と報じられた。
2023年7月5日
2023年6月23日
2022年3月3日
2022年3月2日
2017年7月1日
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田中聖がブログに謝罪文を掲載 「おかえり、待ってたよ！」の声
田中は関係者らに向け「社会人としての責任を持って行動して行く」と謝罪
女性自身
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田中聖がブログで謝罪し更生を誓う「反省いたします」
「社会人としての責任を持って行動して行くよう反省いたします」と約束
オリコンニュース
2017年6月14日
2017年6月11日
2017年6月8日
2017年6月7日
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田中聖が処分保留で釈放 今後は在宅のまま捜査継続
捜査関係者によると、現時点で起訴するだけの証拠は得られなかったという
日テレNEWS NNN
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田中聖が処分保留で釈放 弁護士は「警察の勇み足」と指摘
坂上忍は「警察の『失態』って捉えることができるんですか？」と質問
トピックニュース
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田中聖、千葉県内の実家に戻る 集まった報道陣に約5秒間一礼
千葉県内の実家に戻った際、報道陣に約5秒間にわたり深々と頭を下げた
スポニチアネックス
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田中聖を処分保留で釈放 カメラが捉えた車内の姿
現行犯逮捕されてから約2週間、渋谷警察署に身柄を勾留されていた
日テレNEWS NNN
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田中聖を処分保留のまま釈放 渋谷署前に大勢の報道陣が駆けつけ騒然
渋谷署前には約100人の報道陣が駆けつけ、騒然とした雰囲気に
デイリースポーツ
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KAT-TUNの元メンバー田中聖 処分保留のまま釈放へ
7日に、処分保留のまま釈放されることが捜査関係者への取材で分かった
日テレNEWS NNN
2017年6月1日
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田中聖容疑者と共演した歌手が証言 番組で薬物検査したときの様子
共演した歌手の野中比喩によると、短い時間でも親身に話を聞いてくれたそう
citrus
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元KAT-TUNの田中聖容疑者、知人女性との過激なやりとりが流出
「今日ヤレる女いる？」という連絡が頻繁に来た時期もあったと知人女性
週刊女性PRIME