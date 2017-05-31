田中聖の大麻所持報道

2017年5月25日、元KAT-TUNの田中聖が大麻所持の疑いで逮捕と報じられた。

2023年7月5日

2023年6月23日

2022年3月3日

2022年3月2日

2017年7月1日

2017年6月14日

2017年6月11日

2017年6月8日

2017年6月7日

2017年6月1日

2017年5月31日