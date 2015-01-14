攻殻機動隊（実写版）

「攻殻機動隊」は、士郎正宗氏による漫画作品。スカーレット・ヨハンソン主演でハリウッド実写リメイク版がつくられる。

2017年6月11日

2017年3月25日

2017年3月16日

2017年3月10日

2016年12月16日

2016年11月14日

2016年11月9日

2016年9月22日

2016年4月15日

2016年3月3日

2015年1月14日