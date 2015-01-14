「攻殻機動隊」は、士郎正宗氏による漫画作品。スカーレット・ヨハンソン主演でハリウッド実写リメイク版がつくられる。
美しいインターフェースや、崩れ落ちる人物描写のVFXの過程が見られる
ギズモード・ジャパン
近未来とCOOLをテーマに開発された同車が、より映画の世界観に近づけられた
clicccar（クリッカー）
部下役のスカーレット・ヨハンソンに対し「さすがこの人はプロだ」と脱帽
エンタメOVO
アニメ版の声優陣が、日本語吹替えのキャストに決定した
ガジェット通信
テロなどの犯罪を事前に察知して被害を防ぐ公安警察の活躍を描いた作品
オリコンニュース
パラマウント・ピクチャーズがスカーレット・ヨハンソン主演で製作中の作品
Engadget 日本版
ニュージーランドで撮影されたもので、押井守監督の姿も確認できるそう
長さは10秒と短いが、作品の雰囲気が伝わる内容だという
GIGAZINE（ギガジン）
主演するスカーレットは、毛先が紫がかって見える黒髪の前下がりのボブヘア
クランクイン！
Twitterでは「公安アウトレイジの誕生！」など歓喜する人が続出
ウォルト・ディズニー・スタジオが、2017年4月14日に公開すると発表した