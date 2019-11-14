二宮和也が結婚
『二宮和也が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年6月15日
2021年1月18日
2021年1月14日
2020年10月1日
2019年12月27日
2019年12月25日
2019年12月20日
2019年12月1日
2019年11月29日
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二宮和也の結婚にコメント出さず 松本潤と大野智は複雑な思い？
祝福以外の言葉も多く、松本潤と大野智は複雑な心境のようだと音楽関係者
女性自身
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二宮和也が結婚 櫻井翔は嵐を全うするため本格的な軌道修正へ？
櫻井翔が出したコメントには「より一層、嵐を全うしたい」との言葉が
女性自身
2019年11月25日
2019年11月22日
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二宮和也の夢はハリウッド再進出？新妻も全面的にバックアップか
数年前から英語のレッスンに精力的で、ハリウッド再進出を目指しているそう
女性自身
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二宮和也、活動休止前の結婚発表にこだわったか 6年間待ち続け？
活動休止前の結婚発表にこだわり、事務所の20周年ルールを意識していたそう
女性自身
2019年11月21日
2019年11月19日
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「私は変わらず、ずっとここに」結婚の二宮和也の挨拶で救われたファン
最後の挨拶で「私は変わらず、ずっとここにい続けます」と語ったという
NEWSポストセブン
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嵐・二宮和也の妻にネット上で誹謗中傷 名誉毀損罪などの法的問題も
匿名の人物でも、名誉毀損罪や侮辱罪などに問われる可能性がある、と弁護士
オトナンサー
2019年11月17日
2019年11月15日
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二宮和也の結婚 キムタクを反面教師にして結婚相手を守ったか
仮に「デキ婚」となれば、ファンは相手に憎悪をぶつけた可能性も
東スポWEB
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山里亮太、嵐・二宮和也の結婚に危機感「令和の顔に…」
蒼井優と結婚した自身が「令和の顔」になるのではと思っていたことを告白
E-TALENTBANK