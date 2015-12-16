澤穂希の引退
『澤穂希の引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月29日
2015年12月28日
2015年12月27日
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澤穂希を育てた母・満壽子さんの教え「何があってもスマイル」
澤のサッカー人生は母親の言葉に支えられてきたと筆者は指摘
デイリースポーツ
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澤穂希の決勝点でINAC神戸が皇后杯優勝 有終の美飾る
現役最後の試合となった澤穂希が後半33分に決めたゴールが決勝点
デイリースポーツ
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澤穂希が現役最終試合に先発出場 先制ゴール決める
後半33分にヘディングで先制ゴールを決め、両腕を突き上げて雄叫びをあげた
デイリースポーツ
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澤穂希が現役ラストマッチに先発で出場 前半を0−0で折り返す
現役ラストマッチとなる澤穂希は先発で出場し、チームの大黒柱として活躍
スポーツ報知
2015年12月23日
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澤穂希、「夫婦ダービー」制して皇后杯の決勝進出 澤はフル出場
仙台には、結婚した辻上裕章氏が運営にいるため「夫婦ダービー」が実現
スポーツ報知
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澤穂希がイライラで爆発寸前？「特別扱い」を嫌う性格
メディアのヨイショっぷりは尋常ではなく、佐々木則夫監督もリップサービス
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年12月19日
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現役引退を表明した澤穂希 「指導者には不向き」な理由とは
あるマスコミ関係者は「リーダーにはなれても指導者には不向き」と指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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澤穂希の電撃引退 なでしこジャパンには追い打ちか
世代交代が進まず五輪予選で苦戦中のなでしこに追い打ちをかけると筆者
東スポWEB
2015年12月18日
2015年12月17日
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澤穂希が引退会見「心と体が一致してトップレベルで戦えなくなった」
「心と体が一致してトップレベルで戦うことが難しくなったと感じた」という
デイリースポーツ
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澤穂希が現役引退の記者会見 指導者への道を進む可能性も明かす
将来について「普及活動や子どもたちに夢を与える仕事がしたい」とコメント
SOCCER KING
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澤穂希に女子初の引退試合開催が浮上 関係者「やらなきゃいけない選手」
日本サッカー協会関係者は澤について「やらなきゃいけない選手」と話す
東スポWEB