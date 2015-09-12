国分太一の結婚
『国分太一の結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月18日
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ナイナイ岡村隆史 国分太一の妻とは以前から知り合い「ほんまキレイな方」
国分の結婚を話題に上げ、妻とは何度か食事に行ったことがあると語った岡村
トピックニュース
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ナイナイ岡村隆史 国分太一の結婚を事前に知るも発表遅れ「口止め」
10日に国分から結婚を報告されて、ラジオで話す許可も得たという岡村
デイリースポーツ
2015年9月17日
2015年9月16日
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国分太一の結婚相手は「くりっとした目が印象的」 局関係者が語る
関係者によると「くりっとした目が印象的なチャーミングな女性」とのこと
スポニチアネックス
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腫瘍手術を告白したTOKIO国分太一「腹部に拳大の穴がある」
手術は09年5月ごろで、現在も右腹部は「拳大の穴が開いている」という
スポニチアネックス
2015年9月15日
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宮根誠司氏がジャニーズタレントの結婚ラッシュをほのめかす
「適齢期の方が多いですから」と、これから結婚ラッシュになることを指摘
トピックニュース
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TOKIOの城島茂、自身の結婚を問われ「無人島で作業が残っているので」
自身については「当面は無人島でいろいろな作業が残っている」とコメント
スポニチアネックス
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TOKIO国分太一 「グループで結婚できるのは1人」との噂を否定
ジャニーズでは1グループ1人までしか結婚できないという噂を否定
スポニチアネックス
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国分太一、テリー伊藤に「結婚会見への乱入」求める
国分は同番組で、コメンテーターのテリー伊藤に会見での助けを求めた
デイリースポーツ
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国分太一の結婚に対する想いをTOKIOメンバーに独占直撃
「地球上にいる誰よりも僕が喜んでます」と長瀬智也は笑顔満開
デイリースポーツ
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TOKIO国分太一 結婚延期の裏にジャニーズ内の「暗黙のルール」
結婚が延びた裏に、ジャニーズの「暗黙のルール」があったようだと芸能記者
週刊女性PRIME
2015年9月14日
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国分太一のライブでの失態を小山慶一郎が暴露「ほぼ踊ってない」
国分がふざけているとし、「ほぼ踊ってないと思うんですね」と明かした
トピックニュース
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吉田明世アナ 国分太一夫妻について暴露「キャップとニット被って…」
国分がキャップで奥さんはニット帽をかぶり、雰囲気がお似合いとコメント
デイリースポーツ
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国分太一が「ビビット」で結婚生報告 プロポーズの言葉も明かす
プロポーズの言葉は「結婚してください」とストレートに伝えたという
オリコンニュース
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TOKIO国分太一が結婚をメンバーに伝えた「緊急会議」の様子
緊急会議で、結婚について「そのようなことがあります」と報告したそう
デイリースポーツ
2015年9月13日
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TOKIO国分太一 内輪で噂されていた「空白の2時間」のからくり判明
「本人の都合でダメ」という空白の2時間がよくあったという
東スポWEB
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国分太一に見え隠れする計算 結婚でタレント価値の回復狙う？
結婚でキャラチェンジを図りたいという思惑もあると芸能プロ幹部は推測
東スポWEB
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国分太一から結婚の「事前連絡」 ジャニー喜多川氏が感動語る
「きちっと電話をくれて、『報告します』と。感動しましたよ」とたたえた
スポーツ報知