エッセイスト、ライター、イラストレーター、漫画家、声優。1979年3月17日生まれ、北海道出身。
橋本愛の誠実な学びの姿勢と、佐藤二朗の強迫性障害が背景にあるとみられる
みんかぶマガジン
会見終了後、テレビ各局はテキストベースで会見内容を報道する形に
Smart FLASH
森田哲矢が事務所の社長として謝罪していたツイートなどに苦言
東スポWEB
もともと恋愛感情が湧きにくい体質だが、結婚への憧れは人一倍あったという
日刊ゲンダイDIGITAL
デヴィ夫人も反対派と知っていたため、名前を使っていいかと連絡したという
マイナビニュース
久保ミツロウ氏、能町みね子氏、ヒャダインによるフジのバラエティ番組
24日のラジオで「モンゴルの人にとっては、侵さざるべきところ」と指摘
トピックニュース
協会と対立する貴乃花親方の思想について「ちょっと危ない」とコメント
J-CASTニュース
いしだ側は「一目惚れで始まった」と言っているが多分違うと思うと能町氏
同番組は9月に放送が終了して以降、毎月1回のペースでイベントを開催
能町みね子氏は、諸星和己の書籍「くそ長ーいプロフィール」を連想したそう
作家の能町みね子氏は、懐かしむ声があることに「絶望しておる」とツイート
AMラジオのような革新的な番組で、フジの「最後の良心」だったと筆者
現代ビジネス