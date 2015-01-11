田中英祐
『田中英祐』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年10月19日
2017年10月3日
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「京大くん」こと田中英祐の戦力外通告 伊東勤監督がコメント
NPB初の京都大学出身で話題になったが、1軍登板は1年目の2試合のみ
デイリースポーツ
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ロッテが10選手に戦力外通告 京大出身の田中英祐は入団3年で非情通告
初の京大出身プロ野球選手である田中英祐は、入団3年目での非情通告
フルカウント
2015年5月2日
2015年5月1日
2015年4月30日
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東尾修氏が田中英祐に「もったいない」 体の開きをアドバイス
リリースの瞬間、左肩や左腰の開きが早すぎると東尾氏
スポニチアネックス
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田中英祐が緊張…鈴木大地は「入社式の新入社員みたい」とコメント
ロッテの選手たちは、田中英祐の緊張をほぐそうとしていたと筆者
スポニチアネックス
2015年4月28日
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斎藤佑樹とロッテの京大出身のルーキー田中英祐 乱調も評価真逆
結果はともに乱調だったが、2人の立場は対照的だった
J-CASTニュース
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田中英祐が母校の京都大学に恩返し 約200万円かけてブルペンに屋根
田中は母校・京大野球部のブルペンに、屋根の寄贈を予定している
スポニチアネックス
2015年4月24日
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斎藤佑樹と田中英祐による注目の2軍戦 両者共にKOされる波乱の展開に
田中は2回に4失点、斎藤は4回途中で10安打を浴びる波乱の展開に
BASEBALL KING
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斎藤佑樹がロッテとの2軍戦に登板 京大出身の田中英祐と投げ合いへ
ロッテのドラ2田中英祐は、この試合が1軍昇格前の最終調整の登板となる
スポニチアネックス