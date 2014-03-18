ベビーシッターに預けられた男児死亡

横浜市で3月14日、幼い兄弟2人がベビーシッターに預けられたあと行方が分からなくなり、このうち2歳の兄が17日、埼玉県富士見市のマンションの部屋で遺体で見つかった。