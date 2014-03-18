ベビーシッターに預けられた男児死亡
横浜市で3月14日、幼い兄弟2人がベビーシッターに預けられたあと行方が分からなくなり、このうち2歳の兄が17日、埼玉県富士見市のマンションの部屋で遺体で見つかった。
2014年7月16日
2014年7月2日
2014年6月10日
2014年5月21日
2014年4月7日
2014年3月29日
2014年3月27日
2014年3月26日
2014年3月20日
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シッター、保育施設の開設を相談
男が市役所に、認可外の保育施設の開設を相談していたとわかった
日テレNEWS NNN
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シッター「まともじゃない」素顔
「店員の間で、まともじゃないと噂になっていた」と近所のコンビニ店員
日刊ゲンダイDIGITAL
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シッター、母親との対面避けたか
男は別の男性を介すことで、母親との対面を避けた可能性がある
日テレNEWS NNN
2014年3月19日
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大沢のシッター批判に賛否両論
19日の「スッキリ!!」で、大沢あかねが見ず知らずのベビーシッターに預ける姿勢を批判
J-CASTニュース
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シッター、男児火傷で示談の過去
1月、男に預けられた別の男児が、ヤケドを負っていたと判明
日テレNEWS NNN
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大沢あかね、シッター事件を非難
1児の母である大沢あかねが、赤の他人に子どもを預けることを批判
トピックニュース
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シッター、保育写真を無断で掲載
容疑者が代表者と記載されたサイトに、保育写真が無断掲載されていた
読売新聞オンライン
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シッターの男、ほとんど世話せず
容疑者は、預かった兄弟の世話をほぼしていなかったと見られることが分かった
日テレNEWS NNN
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シッター逮捕 男児死因は窒息死
司法解剖の結果、男児の死因が窒息死だとみられることがわかった
日テレNEWS NNN