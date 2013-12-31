『医薬品のネット販売』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
名古屋掖済会病院の医師は、命に関わるケースもなかにはあると説明
東海テレビ
未承認のED治療薬2種類計367点を、計約23万円で販売するなどした疑い
読売新聞オンライン
妊娠していた交際中の18歳の女性に嘘をついて中絶薬を飲ませた疑い
FNNプライムオンライン
主催者側は新型コロナの外出自粛の影響で妊娠に関する相談が増えたと紹介
共同通信
輸入代行業者を通じて販売されており「スマートドラッグ」とも呼ばれている
16年の調査によると、ED治療薬のうち約40％が偽造だったことが判明
週刊女性PRIME
どの店舗も行政側とのやり取りに苦労したと証言している
NEWSポストセブン
重篤な副作用が確認されている成分など医薬品成分が含まれているという
J-CASTニュース
決済前に「ご使用者状態チェック」があり、薬剤師が電話で確認する場合も
文春オンライン
頭痛薬や胃腸薬から小児用風邪薬など142種類の一般用医薬品を取り揃える
財経新聞
12日より試行の改正薬事法に合わせ、「ロキソニン」などの取り扱いを開始
マイナビニュース
ガジェット通信