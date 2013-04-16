第117回ボストンマラソン競技中の2013年4月15日、ゴール付近で爆弾テロが発生し3名が死亡、約260人が負傷する惨事となった。チェチェン人兄弟による犯行とされ、18日夜、警察官との銃撃戦の末、兄は死亡、弟は拘束された。
死刑を言い渡された被告が24日、法廷で初めて被害者らに謝罪した
日テレNEWS NNN
同テロで負傷したトレーナーと共にゴールした女性は喜びの涙を流したという
クランクイン！
13年4月の大会で起きた爆弾テロを受け、警官ら約4000人が動員された
読売新聞オンライン
本当にこの兄弟だけで計画して実行したのか疑問、と外交官・孫崎氏
NEWSポストセブン
「事件とその後の捜査には国家の思惑が透けて見える」と専門家が指摘
劇中描かれる「マラソンを狙ったテロ」が先日起きたボストンマラソンテロと類似
週刊実話
一部メディアによる関与報道については「ねつ造にほかならない」と述べた
Record China
イスラム過激派への傾倒をうかがわせる動画の閲覧履歴が複数残っていた
J-CASTニュース
逃走していた容疑者との激しい銃撃戦の末だった
ある男性は、恋人にプロポーズするためゴール地点で待っていたという