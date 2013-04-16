ボストン・マラソン爆発事件

第117回ボストンマラソン競技中の2013年4月15日、ゴール付近で爆弾テロが発生し3名が死亡、約260人が負傷する惨事となった。チェチェン人兄弟による犯行とされ、18日夜、警察官との銃撃戦の末、兄は死亡、弟は拘束された。

2015年6月25日

2015年5月9日

2014年4月21日

2013年5月11日

2013年5月10日

2013年4月27日

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2013年4月21日

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2013年4月16日