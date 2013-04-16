ボストン・マラソン爆発事件

第117回ボストンマラソン競技中の2013年4月15日、ゴール付近で爆弾テロが発生し3名が死亡、約260人が負傷する惨事となった。チェチェン人兄弟による犯行とされ、18日夜、警察官との銃撃戦の末、兄は死亡、弟は拘束された。