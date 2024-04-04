『BCリーグ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
離婚発表後に沢井が初のSNS更新を行い笑顔の近影を公開したとのこと
日刊スポーツ
専用グラウンドも特待生制度もない環境で、河本ロバート監督が自主性を重視し快進撃
Sportiva
ファンも「すごいスイング」と驚愕のアーチに、期待の声が殺到した
フルカウント
くふうハヤテJr.の原陽菜は女子としては異例の開幕投手を務め、3回無失点
大会形式の変更は、各球団の監督に「投手の数」の影響があったと聞いた筆者
引退後はサラリーマン生活も経験し、2023年には独立して会社を立ち上げた
28日にはさいたま市内でスポンサー企業のロゴ入りユニホームが発表された
会見でマルセリーノは「球団の関係者に感謝の気持ちを表したい」と第一声
BASEBALL KING
30日、神奈川フューチャードリームスへの入団会見に臨んだ
NPB12球団への移籍が決まったのは3選手で、いずれも育成契約
松井聖と三浦ジェスヨロボ大颯に対し、出場停止処分を科したと報告
J-CASTニュース
決勝のMVPに輝いたのが小野寺賢人で、決勝戦ではNPBの選手を圧倒