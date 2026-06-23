はま寿司は、2026年6月23日から「はま寿司の九州うまかねた祭り」を開催しています。「博多明太もちちーず茶碗蒸し」美味しそう！今回のフェアでは、九州のおいしいものが大集合。目玉の寿司ねたはもちろん、サイドやスイーツも勢ぞろいします。・九州産 生さば脂のりがよく、旨みが凝縮された一皿です。価格は110円。・九州産 あじのたたき大葉つつみ身の締まったアジを、爽やかな大葉と生姜で楽しめます。価格は110円。・鹿児島