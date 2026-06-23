【はま寿司】「九州うまかねた祭り」は生サバ、アジのたたきが110円！サイドメニューも充実《6月23日開始》

はま寿司は、2026年6月23日から「はま寿司の九州うまかねた祭り」を開催しています。

「博多明太もちちーず茶碗蒸し」美味しそう！

今回のフェアでは、九州のおいしいものが大集合。目玉の寿司ねたはもちろん、サイドやスイーツも勢ぞろいします。

・九州産 生さば

脂のりがよく、旨みが凝縮された一皿です。

価格は110円。

・九州産 あじのたたき大葉つつみ

身の締まったアジを、爽やかな大葉と生姜で楽しめます。

価格は110円。

・鹿児島県産 炭焼き鰹（かつお）たたき

炭焼きの香ばしい風味が食欲をそそります。

価格は176円。

・えび明太マヨオニオン

ピリ辛で旨味のある明太マヨソースと程よい甘みのエビが相性抜群です。

価格は176円。

・鹿児島県産 そでいか

もっちりとした食感で、噛むほどに甘みを感じます。

価格は176円。

そのほかにも、肉質5等級のブランド牛を使った「佐賀牛握り」（319円）や、「直火焼き牛たん握り」（429円）などが登場します。

さらにサイドメニューも充実。

生ガラから旨みを引き出した「博多とんこつラーメン」（429円）、明太子と餅・チーズを合わせた「博多明太もちちーず茶碗蒸し」（363円）、「明太マヨソースのカリカリポテト」（319円）、「九州産黒豚のひとくち餃子」（242円）が揃います。

また、はまカフェラボでは、「チョコドーナツバニラアイスのせ」（363円）、「レトロkawaiiクリームソーダ風パルフェ」（429円）も登場。

また、はま寿司公式Xでは6月23日10時30分から27日23時59分まで、フォロー＆引用ポストで抽選で合計80人に食事優待券3000円分が当たるキャンペーンを実施中です。

一部店舗では価格が異なります。

なお、商品はなくなり次第終了です。一部商品は販売期間が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部