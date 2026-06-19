セブンのスムージーに約1年ぶりマンゴー味「トロピカルマンゴースムージー」6月23日登場
【モデルプレス＝2026/06/19】セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」より、フルーティーで夏にぴったりな新作「トロピカルマンゴースムージー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売する。
【写真】「マンゴー」を使用した新作スムージー
新たにラインアップに加わる「トロピカルマンゴースムージー」は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンドした一杯。この1杯で1／2日分のフルーツが手軽に摂取できる仕様で、南国気分を存分に味わえる。
同スムージーは、南国フルーツを合わせて夏にぴったりなトロピカルな味わいにしつつ、酸味が爽やかなパイナップルやアセロラなどをブレンドすることで、すっきりと暑い時期でも飲み進みのよい味わいに仕上げられている。（modelpress編集部）
価格：352円（税込380.16円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
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【写真】「マンゴー」を使用した新作スムージー
◆セブン新作“マンゴースムージー”が待望の登場
新たにラインアップに加わる「トロピカルマンゴースムージー」は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンドした一杯。この1杯で1／2日分のフルーツが手軽に摂取できる仕様で、南国気分を存分に味わえる。
◆果肉感とすっきりした後味を生むこだわりの素材
同スムージーは、南国フルーツを合わせて夏にぴったりなトロピカルな味わいにしつつ、酸味が爽やかなパイナップルやアセロラなどをブレンドすることで、すっきりと暑い時期でも飲み進みのよい味わいに仕上げられている。（modelpress編集部）
■トロピカルマンゴースムージー
価格：352円（税込380.16円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
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