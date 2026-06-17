今回は、夫の不倫相手に逆恨みされたエピソードを紹介します。夫は不倫相手と別れてくれたけど…「私の産後、夫が派遣社員として働く女性と不倫していると分かり、ショックでした。ただお金もなければ頼れる身内もいない私は、離婚をあきらめ夫と夫の不倫相手に慰謝料を請求しました。夫も不倫相手とは別れてくれました。また『慰謝料請求だけじゃ足りない……』と思った私は、不倫相手が登録している派遣会社に、不倫の事実を伝え