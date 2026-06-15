半年で10kgの減量に大成功！エッセイマンガ家うだひろえさんの人生が一変したダイエットとは？【ビフォーアフター】体の厚みが変わった！半年で10kgの減量に大成功数々のダイエットの失敗を重ねて「もう一生やせられない」と諦めていたエッセイマンガ家のうだひろえさんが、半年で10kgの減量に大成功！人生が一変したダイエット体験を紹介します。エッセイマンガ家 うだひろえさんエッセイマンガ家 うだひろえさん1976年生まれ。