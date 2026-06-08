おすすめ屋は6月3日、姫路駅前に「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」をニューオープンしました。■【6月限定】飲み放題付き手ぶらBBQが3,500円夜景を望むルーフトップテラスに、都会的で開放感のあるBBQビアガーデン空間を展開。手ぶらで楽しめるBBQとビアガーデン飲み放題を組み合わせた、“カジュアルリッチ”な都会派ビアガーデンとして運営します。仕事帰りの飲み会やグループ利用はもちろん、夏のナイトスポットとして