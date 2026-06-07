築地銀だこは、2026年6月1日から「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」など計326店舗を対象に、デリバリーサービス出前館の「お店価格」提供を開始しています。デリバリーなのにお店価格で楽しめる出前館の「お店価格」とは、店頭のイートインやテイクアウト価格と同じ価格でデリバリーを利用できるサービス。2025年11月から「銀だこハイボール酒場」で導入されていて、今回対象を「築地銀だこ」も含めた326店舗に拡大しました。