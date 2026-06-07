出前館で「築地銀だこ」が″お店価格″で注文できる！さらに「LYPプレミアム」会員に300円オフクーポン配信中

築地銀だこは、2026年6月1日から「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」など計326店舗を対象に、デリバリーサービス出前館の「お店価格」提供を開始しています。

デリバリーなのにお店価格で楽しめる

出前館の「お店価格」とは、店頭のイートインやテイクアウト価格と同じ価格でデリバリーを利用できるサービス。2025年11月から「銀だこハイボール酒場」で導入されていて、今回対象を「築地銀だこ」も含めた326店舗に拡大しました。

出前館で注文できるメニュー例は以下の通りです。

・ぜったいうまい!!たこ焼（8個入り）

1番人気の定番メニューです。価格は702円です。

・チーズ明太子（8個入り）

博多明太子を使用した明太子マヨと2種類のチーズ濃厚な味わいが特徴。価格は810円です。

・たこ焼（ソース・24個入り）

家族や仲間とシェアするのにもピッタリのサイズ。価格は2041円です。

「お店価格」の対応店舗は、公式サイトから確認できます。

また、LINEヤフーが提供する月額制サービス「LYPプレミアム」会員限定のクーポンも配布中。

1200円以上の注文（送料・手数料除く）で300円引きになります。「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」でそれぞれで利用可能。

クーポンの詳細は、出前館の特設ページから確認できます。

店舗によっては取り扱いがなかったり、商品名が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部