ちょっぴり泣き虫だけど優しい「ちいかわ」と、個性豊かな仲間たちが繰り広げる楽しくて切ない物語。今や幅広い層から絶大な支持を集める大人気作品をモチーフにした「ちいかわベーカリー」が、ついに大阪へやってきました！

2026年6月26日（金）、JR大阪駅直結の商業施設『KITTE大阪』3階に常設店舗としてグランドオープンした「ちいかわベーカリー OSAKA」をレポートします。

キャラクターの再現は超高難度！世界大会出場の澤田シェフが指導

ピンクと白のタイルで作られた可愛らしい店頭。そのショーケースにずらりと並ぶのは、思わず食べるのがもったいなくなってしまうほど愛らしいキャラクターたちのフェイス型パンや食パン。

実は、発酵や焼き上げの段階で生地が膨張・縮小するパンの製造において、キャラクターのお顔をここまで完璧なバランスで再現するのは、技術的に非常に難しいと言われています。焼き上がりの変化を1ミリ単位で加味した配合と成形が必要とされる、まさに職人技の世界なのです。

そのため、同店のパン作りを指導しているのは、パン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表として出場した実力派、澤田淳一シェフ。トップシェフの緻密な計算と確かな技能が、ちいかわの愛らしい世界観をそのまま形にするベーカリーの舞台裏を支えています。

作中に出てくるラーメンを再現した、どんぶり入りの「郎パン」や、カスタード・チョコ・キャラメルクリームがそれぞれ詰まったお顔のパンなど、ファン心をくすぐるラインアップが揃います。

そして今回の大阪初出店を記念して誕生したのが、大阪店でしか味わえない限定メニュー「ちいかわたこせんバーガー」（670円）です。

ちいかわのにっこり笑顔が可愛いバンズに、大阪のソウルフードである「たこせん」を大胆にサンドした、お祭り気分が味わえる驚きのハンバーガー。サクッとした食感の楽しさと、関西らしいお茶目なアレンジが光ります。

開発チームによると、「今後も遊び心を忘れずに色々なメニューを開発していきたい」とのこと。これからの展開にも目が離せません！

ここだけの限定グッズや特典を求めて、KITTE大阪へ！

店内では物販も併設されており、東京共通のアイテムだけでなく、大阪限定デザインの「ミックスフルーツジャム」や「Tシャツ」「フラットトート」など、ここでしか手に入らないお宝グッズがずらり。

さらに、オープン記念として2,200円以上お買い物すると貰える「大阪限定ショッパータグ」や、ドリンク注文で貰える「限定オリジナルコースター」といった嬉しい先着特典も用意されています。

一歩足を踏み入れるだけで、その圧倒的な可愛らしさに心がきゅんとしてしまう、新スポット「ちいかわベーカリー OSAKA」。 緻密な技術で作られた可愛いパンをテイクアウトしに、あなたも新しく誕生した梅田の“美味しい癒やし空間”へ足を運んでみませんか？

About Shop

ちいかわベーカリー OSAKA

大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 KITTE大阪 3F

営業時間：11:00～20:00（最終入店19:30）

定休日：なし

©nagano

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。