普段はかわいいハムスターなのだが…【漫画】本編を読む＜ハムスターの脱走に悲しむ飼い主だが…!?＞自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになった、しゃけなかほい(@syake8989)さん。過去にハムスターを飼っていた実体験をコミカルに表現したエッセイ漫画｢ハムスター飼ってた時の話｣を紹介するとともに、脱走当時の心境について話を聞いた。■初めてのペットと突然の脱走「ハムスター飼ってた時の話」1-11-21-3社会人