大人気の絵本とコラボしたオリジナルクッキー缶が、新宿で買える！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】ポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が、2026年6月3日（水）から11月20日（金）までの171日間ニュウマン新宿 2F エキナカにて期間限定で出店されます。このポップアップストアはこれまでJR東日本東京駅構内 グランスタ東京をはじめ、全国50箇所以上の会場で開催されてきた大好評のイベン