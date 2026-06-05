大人気の絵本とコラボしたオリジナルクッキー缶が、新宿で買える！

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ポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が、2026年6月3日（水）から11月20日（金）までの171日間ニュウマン新宿 2F エキナカにて期間限定で出店されます。

このポップアップストアはこれまでJR東日本東京駅構内 グランスタ東京をはじめ、全国50箇所以上の会場で開催されてきた大好評のイベント。

今回登場するクッキー缶のラインナップは全19種類。

『リサとガスパール』『はらぺこあおむし』『パンどろぼう』『りんごかもしれない』など、幅広い世代に愛されている名作絵本から話題の新作絵本まで、バラエティ豊かなコラボ商品が揃っています。

手土産やお祝いのギフトにもぴったりな一品、ぜひお気に入りをゲットしてみて！

●商品一覧

・「ノンタンのたんじょうび」クッキー缶

・【シナぷしゅ】ぷしゅぷしゅ へんしんな〜んだ？クッキー缶

・『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー缶

・『ねないこ だれだ』まよなかのクッキー缶

・『パンダ銭湯』のマル秘クッキー缶

・『ノラネコぐんだん』クッキー缶

・『ねずみくんとホットケーキ』クッキー缶

・「くまのがっこう」ジャッキーのクッキー缶

・「こんとあき」クッキー缶

・「ぞうくんのさんぽ」クッキー缶

・「はらぺこあおむし」クッキー缶

・『パディントン™』クッキー缶

・『メロとタビ』クッキー缶

・【カード付】『きかんしゃトーマス』クッキー缶

・『リサとガスパール』クッキー缶

・『パンどろぼう』クッキー缶

・『りんごかもしれない』クッキー缶

・『おさるのジョージ ドーナツこわい』クッキー缶

・『しましまぐるぐる』クッキー缶 穴あきシート付

価格：全品共通3,564円（税込）

●開催概要

店舗名：名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp

住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ

会期：2026年6月3日（水）〜11月20日（金） 171日間

営業時間：月〜土 / 8:00〜21:00 日・祝日 / 8:00〜20:30

※【カード付】『きかんしゃトーマス』クッキー缶のカードは1種類1枚付き。商品のラインナップは変更になる場合がある。