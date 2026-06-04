三重県・愛知県・東京都・北海道で全15店舗を展開する513BAKERYは6月より、世界中の人気パンや名物グルメのアレンジパンが勢揃いする「世界のパンフェア第2弾」を開催します。■季節のクロワッサンや人気の冷やしパンにも新商品が登場！スーパーフードとして知られるアサイーのピューレをカスタードに混ぜて、サクサクのデニッシュに絞った見た目も可愛い「アサイーボウルデニッシュ」や、スパイシーなチキンとシャキシャキの野菜