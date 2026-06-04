世界中をパンで旅する。513BAKERY「世界のパンフェア第2弾」開催

三重県・愛知県・東京都・北海道で全15店舗を展開する513BAKERYは6月より、世界中の人気パンや名物グルメのアレンジパンが勢揃いする「世界のパンフェア第2弾」を開催します。

■季節のクロワッサンや人気の冷やしパンにも新商品が登場！

スーパーフードとして知られるアサイーのピューレをカスタードに混ぜて、サクサクのデニッシュに絞った見た目も可愛い「アサイーボウルデニッシュ」や、スパイシーなチキンとシャキシャキの野菜が相性抜群の「ケバブチキンサンド」、ポルトガルで「神様のパン」と呼ばれる伝統的なおやつパン「パンデデウス」など、世界旅行の気分を味わえるバラエティ豊かなフェア商品全11品を販売します。

その他、ぷるぷるのわらび餅と上品な甘さのこしあんを包んだ季節のクロワッサンや、ハチミツレモンクリームをたっぷり詰め込んだひんやり冷たい冷やしクリームパンなど、夏の始まりにぴったりの新商品が登場。

この機会にぜひ、味わってみてはいかがでしょうか。

■商品詳細

【6月新商品「世界のパンフェア第2弾」＆6月新作おすすめパン】

※イートインの場合は10％の消費税がかかります。

※店舗により商品価格が異なります。また一部取扱いのない商品もあります。

◇【世界のパンフェア第2弾】

・メープルナッツベーグル 230円（税込248円） 《カナダ》

食物繊維入りのもちもちベーグル！ メープルの風味豊かな生地にくるみを巻き込みました。甘いメープルの香りとくるみのカリカリ食感が楽しめます。

・アサイーボウルデニッシュ 320円（税込345円） 《アメリカ》

スーパーフードと呼ばれる「アサイー」を使用！ アサイーカスターを絞り、いちご・ブルーベリー・グラノーラをのせて、ハワイの人気スイーツ「アサイーボウル」のように仕上げました。

・メキシカンチリドッグ 390円（税込421円） 《メキシコ》

3種類の豆（ひよこ豆・赤いんげん豆・レンズ豆）にひき肉やトマト、スパイスを加えて煮込んだチリコンカンとジューシーなソーセージをサンド。スパイシーな味わいがクセになるボリューム満点のドッグパン！

・パンデデウス 200円（税込216円） 《ポルトガル》

ポルトガルで「神様のパン」と呼ばれる伝統的なおやつパン。ブリオッシュ生地にココナッツシュガーバターをのせて、外はサクサク、中はしっとり焼き上げました。

・ベルギーチョコクリーム 230円（税込248円） 《ベルギー》

ベルギー産チョコレートと北海道産生クリームを使用した濃厚なチョコクリームをサンド。ムースのようなふんわりとした食感を楽しめます♪

・ミートチーズパイ 280円（税込302円） 《イングランド》

イングランドの代表的な家庭料理「ミートパイ」を同店オリジナルにアレンジ。サクサクのデニッシュ生地にコクのあるフィリングと濃厚チーズソースをたっぷり包み焼き上げました。

・ソーセージクロワッサン 330円（税込356円） 《ドイツ》

あらびきポーク100パーセントにこだわる日本ハムのロングシャウエッセン®を使用。パリッ！とジューシーなソーセージとバターの香りが広がるクロワッサンの相性が抜群！

・ジャンボン・フロマージュ 390円（税込421円） 《フランス》

クラスト（皮）のバリバリとした食感が楽しめるフランスパンでハムとチーズをサンド。素材の美味しさを際立たせたシンプルで上品な味わい。

・ケバブチキンサンド 360円（税込388円） 《トルコ》

トルコの定番料理「ケバブ」をもっちりとしたピタパンでサンドしました。スパイシーなチキンとシャキシャキの野菜がよく合う食べ応え抜群の一品！

・だし巻き卵サンド 300円（税込324円） 《日本》

自家製だし巻き卵を挟んだ513オススメの優しい味のサンド！ ふんわり焼き上げただし巻き卵から、だしの旨みがじゅわっと広がります。

・きな粉クロッチ 330円（税込356円） 《韓国》

韓国で大流行！ “クロワッサン×お餅”を組み合わせたハイブリッド食感の「クロッチ」が登場！ サクサクのクロワッサンに、もっちりのび〜る求肥と風味豊かなきな粉クリームをサンドし、きな粉シュガーをまぶしました。

◇【6月新作おすすめパン】

◎季節のクロワッサン

・わらび餅あんクロワッサン 190円（税込205円）

ぷるぷるのわらび餅にきなこをまぶし、上品な甘さのこしあんと一緒に包んで焼き上げた、まるで和菓子のようなクロワッサン。

◎季節限定「冷やしパン」

・冷やしクリームパン（ハチミツレモン） 280円（税込302円）

レモンクリームとはちみつを混ぜた自家製クリームをたっぷり詰め込み、爽やかに仕上げた冷やしクリームパン！

・生ドーナツ（ブルーベリー） 300円（税込324円）

ふわふわのブリオッシュ生地にブルーベリージャムを混ぜた自家製生クリームをたっぷり詰め込みました。

■【513BAKERY店舗一覧】

●513BAKERY函館店

・営業時間：8:00〜19:00

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒041-0851 北海道函館市本通2丁目53-21

●513BAKERY函館ポールスター店

・営業時間：9:00〜19:00

・定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

・〒041-0821 北海道函館市港町1丁目2-1 ポールスターショッピングセンター内

●513BAKERY東京築地本店

・営業時間：10:00〜19:30

・定休日：日曜日

・〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11-4 フェニックスビル1階

●513BAKERYららぽーと名古屋みなとアクルス店

・営業時間：平日 10:00〜20:00 ／ 土日祝10:00〜21:00

・定休日：年中無休

・〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号 1階

●513BAKERY三重桑名大山田店

・営業時間：平日 9:00〜19:00 ／ 土日祝 7:30〜19:00

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒511-0946 三重県桑名市五反田1880

●パンの駅 513BAKERY三重四日市菰野店

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒510-1231 三重県三重郡菰野町神森890-2

●513BAKERY三重四日市笹川通り店

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒510-0891 三重県四日市市日永西2-17-8

●513BAKERY三重鈴鹿店

・営業時間：9:00〜21:00

・定休日：年中無休

・〒513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-9

●513BAKERY津県庁前店

・営業時間：7:30〜19:00

・定休日：日曜日

・〒514-0004 三重県津市栄町2丁目393番地

●513BAKERY三重津ヨットハーバー店

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

・〒514-0803 三重県津市柳山津興388-10

●513BAKERY三重津高茶屋店

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町4092-3

●513BAKERY三重松阪高町店 2010年5月13日に1号店としてオープン！

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒515-0011 三重県松阪市高町203-5

●513BAKERY三重松阪川井町店

・営業時間：平日 9:00〜19:30 ／ 土日祝 7:30〜19:30

・定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

・〒515-0818 三重県松阪市川井町749-1

●513BAKERY三重伊勢玉城店

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

・〒519-0401 三重県度会郡玉城町世古268

●513BAKERY三重伊勢店

・営業時間：7:30〜19:30

・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

・〒516-0043 三重県伊勢市藤里町587-2

◇【513BAKERY公式SNS】

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