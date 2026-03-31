新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#355を３月29日（日）夜11時より無料放送した。３月29日（日）放送の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第３回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施。スタジオゲストに元AKB48でタレント