新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「異世界・ファンタジーアニメ 無料大放出月間」と題し、４月１日（水）より異世界・ファンタジーアニメ25作品を順次全話無料一挙放送する。 このたび、「ABEMA」のアニメチャンネルにおいて４月１日（水）より、往年の人気作から話題作まで異世界ジャンルのアニメ計25作品を新たに入荷することが決定。また、新入荷を記念した無料大放出企画も決定。『俺だけレベルアップな件』『本好