声優の伊達さゆりが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』17号（集英社）のセンターグラビアに登場する。伊達は25日にソロアーティストデビューを果たしたばかりで、同誌への登場は約2年半ぶりとなる。【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり伊達らしいキュートさはそのままに、ナチュラルな美しさが伝わるカットに。誌面では、キャミソール＆短パンにマフラーを加えたファッション誌風のコーディネートを