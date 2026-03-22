Image: Shutterstock Lifehacker 2026年1月31日掲載の記事より転載 ここ1年近く、私はPerplexity AI Proに月額20ドルを支払い続けてきました。リアルタイムのWeb検索、明確な情報ソースの提示、そして洗練されたインターフェース。リサーチ作業が驚くほど楽になることを考えれば、十分に元が取れる投資だと感じていたからです。しかし、PCローカルで動作する大規模言語モデル（LLM）を手軽に