フランス・ブルターニュの伝統を感じる焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、見た目も味わいも心ときめく新作ケークが登場。発酵バターのコクとバニラの香りが広がる贅沢な一品は、春の贈り物や特別なシーンにもぴったりです。可憐なマーガレット型に込められた想いにも注目したい、今季見逃せないスイーツです♡ 可憐な花モチーフの贅沢ケーク マー