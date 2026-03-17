国際サッカー連盟（FIFA）がコンゴ民主共和国代表とナイジェリア代表に対して制裁を科したようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。コンゴ民主共和国代表とナイジェリア代表は昨年11月に行われたFIFAワールドカップ2026アフリカ予選プレーオフ決勝で激突。延長戦を含めた120分間の死闘を1−1で終えると、コンゴ民主共和国代表がPK戦を4−3で制し、大陸間プレーオフの出場権を獲得した。報道によると、FIFAの懲戒