特別な一日になる｢結婚式｣。一生の思い出になるからこそ、しっかりと準備をしておきたいですよね。今回は、帝国ホテル大阪で開催されたウエディングフェアに招待されましたので取材してきました。フェアでは、1組に1人の担当者がつき、親身に相談にのってもらえます。また、帝国ホテル大阪で結婚式の相談をされると、｢喫茶券のプレゼント｣がいただける嬉しい特典もあるので最後まで見ていただけると嬉しいです。 選べる披露宴会場