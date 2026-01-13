東京都の小池知事は都内のナイトタイム観光を充実させる施策として、上野動物園で期間限定で「夜間開園」を行う方針を明らかにしました。実施時期は今年5月と6月の第2・第4土曜日で、閉園時間を通常の午後5時から午後9時までに延長するということです。専門スタッフの解説を聞きながら、園内をめぐるナイトツアーや飲食の提供を計画しています。都は、期間限定で実施した後、通年で夜間開園するか検討するとしていて、小池知事は「