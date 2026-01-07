12月28日までの1週間に、県内で確認されたインフルエンザの感染者数は、今シーズン初めて前の週より減少したものの、引き続き高い水準で推移していて、県内にはインフルエンザ警報が継続中です。県によりますと、12月28日までの1週間に、県指定34の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は1194人で、1医療機関当たりの平均は、前の週より18.06人少ない35.12人でした。今シーズン初めて、前の週より減少したもの