世界大戦の最中でも自分の生き方を貫いた女性たちがいる。作家の平山亜佐子さんは「オーストリアの“コーヒー王”マインルと結婚した女優・歌手の田中路子は、1938年同国がドイツに併合される直前、映画『ヨシワラ』で早川雪洲と共演し彼に籠絡された」という――。※本稿は、平山亜佐子『戦前エキセントリックウーマン列伝』（左右社）の一部を再編集したものです。映画スター・早川雪洲（1889〜1973年）の宣伝写真、1918年（写