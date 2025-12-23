日本ハム・清宮幸が、同学年である村上のホワイトソックス移籍を祝福した。自身のインスタグラムを更新。高校時代のツーショット写真とともに「村上！がんばれ！おれもがんばるぜ！」（原文まま）とコメントを添えた。高校時代はロッテ・安田とともに「高校ビッグ3」と呼ばれ、3人ともドラフト1位でプロ入り。かねて村上に対しては「常に高みを見せてもらっている感じはするので刺激になっている」と話していた。