プレアデス星団（和名：すばる）が、これまで考えられていた規模より星の数にして約3倍という巨大な星の集団であることが、このほど最新の研究でわかった。天体物理学だけでなく、文化的な背景も多様な同星団の見方を根本から変える発見だという。