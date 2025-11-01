【乙女座】2025年 11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?乙女座（8/23-9/22）「行き詰まり」から新たなステージへ「自分ひとりで解決しないと」…その生真面目さがあなたの視野を狭めている「壁」。行き詰まりを感じているなら「他者の意見に耳を傾けて」という重要なサイン。頑固さを手放さない限り、関係が一歩前進するはずの恋も、チームで得るはずの成長も停滞の一途をたどってしまい