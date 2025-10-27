球団発表ロッテは27日、柿沼友哉捕手に来季契約を更新しない旨を通知したと発表した。2015年育成ドラフト2位で日大国際関係学部から加入。1年目に支配下登録され、今季が10年目だった。2017年に1軍デビュー。2020年には自己最多となる56試合に出場した。昨年は1軍出場3試合で、今季は出場なしに終わった。ロッテは今オフの戦力外通告がこれで14人目となった。（Full-Count編集部）