球団が発表中日は27日、土生翔太投手、津田啓史内野手、山浅龍之介捕手に対し来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。2023年ドラフト2位の津田は今季1軍デビューし5試合に出場。3打席に立って3三振だった。同年5位の土生は、昨季1軍で7試合に登板した。2022年ドラフト4位で聖光学院高から入団した山浅は、1年目から1軍で7試合に出場。昨季は3試合に出場し、今季は1軍出場がなかった。（Full-Count編集部）