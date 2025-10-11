2025年9月30日、アウトドア用品大手のスノーピークが社長交代を発表した。スターバックスコーヒージャパン元CEO（最高経営責任者）の水口貴文氏が10月1日付で社長COO（最高執行責任者）に就任した。創業家以外からの社長就任は初めてであり、創業家の山井太前社長は会長CEOとなる。2022年に当時社長を務めていた山井梨沙氏が辞任したとき以来の変革だが、業績回復の切り札になるか。山井梨沙氏の辞任と業績悪化スノーピークの経営