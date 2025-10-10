恋の大事な場面と言えば、“告白”や“別れ話”。直接、顔を合わせて伝えるのが誠実？それともLINEで伝えるほうが今っぽい？ 全国の百花レディ128人にアンケートを実施し、現代恋愛のリアルな本音をのぞいていきます。LINEでの告白はあり…（72人/128人中）「緊張すると何も言えなくなる性格なので、LINEのほうが落ち着いて伝えられる」（26歳／医療事務）「告白後、既読が付くまでのドキドキを楽しめるのもLINEならではの楽しみ」