e¥Ó¥¿ー¥é¤Ï¥¹¥º¥­¤ÎBEVÀ¤³¦ÀïÎ¬¼ÖÂè°ìÃÆ ¥¹¥º¥­e¥Ó¥¿ー¥é¡ÃSuzuki eVitara ¿··¿e¥Ó¥¿ー¥é¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ðー¥é¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥­¥¹¥Ý2025¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥º¥­¤ÎBEVÀ¤³¦ÀïÎ¬¼ÖÂè°ìÃÆ¡£¡ÖEmotional Versatile Cruiser¡Ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ðー¥µ¥¿¥¤¥ë¡¦¥¯¥ëー¥¶ー¡Ë¡×¤ò¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢BEV¤ÎÀè